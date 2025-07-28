İstanbul sis altında

İstanbullular, değil yağmura, havada tek bir bulut görmeye hasret kalmıştı.

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İstanbullular, sabah evlerinden çıktıklarında hem bulutlu bir hava hem de yoğun sisle karşılaştı. Avrupa yakasından, Anadolu yakası, Anadolu yakasından da Avrupa yakası görünmedi.

Boğaziçi'ni kaplayan sis, görüş mesafesinin düşmesinde bir hayli etkili olurken Ayasofya Camii, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un simgeleri, sisin ardında kaldı.