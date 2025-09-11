Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu bitti mi?
30 Haziran'da başlayan futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona eriyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri transfer dönemi içerisinde kadrolarını yeni takviyelerle güçlendirdi. Hatırlanacağı gibi Avrupa'da birçok lig için 1 Temmuz'da başlayan transfer sezonu 1 Eylül tarihi itibarıyla sona ermişti. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2025-2026 Süper Lig'de yaz transfer sezonunun sona ereceği tarih...
Transfer sezonu ne zaman sona erecek, sorusu TFF tarafından yapılan açıklama sonucunda belli oldu. Futbolseverler bu kapsamda Süper Lig'de 30 Haziran başlayan transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu bitti mi? İşte detaylar...
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Süper Lig'de transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.