Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ereceği tarih: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu bitti mi?

        30 Haziran'da başlayan futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona eriyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri transfer dönemi içerisinde kadrolarını yeni takviyelerle güçlendirdi. Hatırlanacağı gibi Avrupa'da birçok lig için 1 Temmuz'da başlayan transfer sezonu 1 Eylül tarihi itibarıyla sona ermişti. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2025-2026 Süper Lig'de yaz transfer sezonunun sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 20:36 Güncelleme: 11.09.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transfer sezonu ne zaman sona erecek, sorusu TFF tarafından yapılan açıklama sonucunda belli oldu. Futbolseverler bu kapsamda Süper Lig'de 30 Haziran başlayan transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu bitti mi? İşte detaylar...

        • 2

          SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

        • 3

          Süper Lig'de transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

        • 4

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş anlaşmaya yakın: Jota Silva!
        Beşiktaş anlaşmaya yakın: Jota Silva!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Habertürk Anasayfa