Süper Lig'de perde kapanıyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan yarın yapılacak tek maçla başlıyor.

Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Yeni tip kononavirüs salgını nedeniyle 26. haftadan sonra verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından devam edilen ligde Medipol Başakşehir, geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son haftasında Trabzonspor ikinciliğini korumak, Demir Grup Sivasspor ikinci sıraya, Beşiktaş da üçüncü sıraya yerleşmek için mücadele verecek.

Süper Lig'de Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 5. sırada tamamlamaya çalışacak.

- Dört takımın düşme ihtimali var

Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.

Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor'a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.

- Program

Süper Lig'de son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

- Puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 20 9 4 63 31 32 69 2. TRABZONSPOR 33 17 11 5 74 41 33 62 3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 17 9 7 54 35 19 60 4. BEŞİKTAŞ 33 18 5 10 56 40 16 59 5. GALATASARAY 33 15 10 8 53 35 18 55 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 33 15 9 9 58 35 23 54 7. FENERBAHÇE 33 14 8 11 55 45 10 50 8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33 11 11 11 39 50 -11 44 9. GAZİANTEP FK 33 10 13 10 48 50 -2 43 10. KASIMPAŞA 33 11 7 15 50 56 -6 40 11. GÖZTEPE 33 10 9 14 41 48 -7 39 12. GENÇLERBİRLİĞİ 33 9 9 15 39 53 -14 36 13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 8 12 13 34 49 -15 36 14. YUKATEL DENİZLİSPOR 33 9 8 16 31 47 -16 35 15. ÇAYKUR RİZESPOR 33 10 5 18 37 54 -17 35 16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 33 8 8 17 44 50 -6 32 17. HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 8 17 39 70 -31 32 18. MKE ANKARAGÜCÜ 33 6 11 16 30 56 -26 29