Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

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- Antalyaspor - Konyaspor maçının 42. dakikasında konuk ekibin kullandığı serbest vuruş sonrası hakem Cihan Aydın elle oynamayı belirleyerek Antalyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR'dan 'potansiyel elle oynama nedeniyle sahada inceleme' önerisi alan Aydın kenara gelerek pozisyonu izledi. VAR'ın hücum oyuncusu tarafından faul olmadığını belirtmesi üzerine hakem Cihan Aydın, "Evet sana katılıyorum açık pozisyon. Penaltı vereceğim, kart yok" ifadelerini kullandı. Sahaya dönen Aydın, Van de Streek'in elle oynadığı gerekçesiyle Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

- Galatasaray - Sivasspor müsabakasının 88. dakikasında, konuk ekibin Fode Koita ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR monitörüne çağrılan hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledi. Video Yardımcı Hakem, "Topa ilk dokunan Mertens ve bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok" dedi. Ergün ise, "Temas noktasını görüyorum. Galatasaray için serbest vuruş ile başlatacağım" yorumunu yaptı. Sahaya dönen Ozan Ergün, ayağa temas olduğunu göstererek sarı-kırmızılıların kullanacağını işaret etti.