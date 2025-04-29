Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        80
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        45
        Göztepe
        GÖZ
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        Beşiktaş - Hatayspor

        Dakika 49

        VAR: Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum

        Hakem: Tamam gördüm, eli net şekilde açık

        VAR: Kol vücuttan uzakta

        Hakem: Benim son kararım penaltı, kart yok

        Sivasspor - Antalyaspor

        Dakika 44

        VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel müdahale 24 numaralı defans oyuncusuna

        Hakem: Ofsayt ve endirekt serbest vuruş ile oyunu yeniden başlatacağım

        Bodrum FK - Samsunspor

        Dakika 7

        VAR: Sahada inceleme öneriyorum defans oyuncusunun elle oynamasını görmen için

        Hakem: Kararım penaltı, kart yok.

        Dakika 90+7

        VAR: Sahada inceleme öneriyorum çünkü kol doğal pozisyonda. Başka bir açı görüyoruz.

        Hakem: Tamam, tamam

        Gaziantep FK - Fenerbahçe

        Dakika 67

        VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel elle oynama nedeniyle el faulü

        VAR: Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin

        Hakem: Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm

        Hakem: Penaltı ve sarı kart

        Trabzonspor - Alanyaspor

        Dakika 42

        VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum potansiyel elle oynama 7 numara

        VAR: Top uzak bölgeden geliyor, kol vücudun dışına uzandı

        Hakem: Temas noktasında dur, tamam.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa