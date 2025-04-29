Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

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Beşiktaş - Hatayspor

Dakika 49

VAR: Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum

Hakem: Tamam gördüm, eli net şekilde açık

VAR: Kol vücuttan uzakta

Hakem: Benim son kararım penaltı, kart yok

Sivasspor - Antalyaspor

Dakika 44

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel müdahale 24 numaralı defans oyuncusuna

Hakem: Ofsayt ve endirekt serbest vuruş ile oyunu yeniden başlatacağım

Bodrum FK - Samsunspor

Dakika 7

VAR: Sahada inceleme öneriyorum defans oyuncusunun elle oynamasını görmen için

Hakem: Kararım penaltı, kart yok.

Dakika 90+7

VAR: Sahada inceleme öneriyorum çünkü kol doğal pozisyonda. Başka bir açı görüyoruz.

Hakem: Tamam, tamam

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Dakika 67 VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel elle oynama nedeniyle el faulü VAR: Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin Hakem: Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm Hakem: Penaltı ve sarı kart Trabzonspor - Alanyaspor Dakika 42 VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum potansiyel elle oynama 7 numara VAR: Top uzak bölgeden geliyor, kol vücudun dışına uzandı Hakem: Temas noktasında dur, tamam.