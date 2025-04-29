Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Beşiktaş - Hatayspor
Dakika 49
VAR: Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum
Hakem: Tamam gördüm, eli net şekilde açık
VAR: Kol vücuttan uzakta
Hakem: Benim son kararım penaltı, kart yok
Sivasspor - Antalyaspor
Dakika 44
VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel müdahale 24 numaralı defans oyuncusuna
Hakem: Ofsayt ve endirekt serbest vuruş ile oyunu yeniden başlatacağım
Bodrum FK - Samsunspor
Dakika 7
VAR: Sahada inceleme öneriyorum defans oyuncusunun elle oynamasını görmen için
Hakem: Kararım penaltı, kart yok.
Dakika 90+7
VAR: Sahada inceleme öneriyorum çünkü kol doğal pozisyonda. Başka bir açı görüyoruz.
Hakem: Tamam, tamam
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Dakika 67
VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum, potansiyel elle oynama nedeniyle el faulü
VAR: Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin
Hakem: Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm
Hakem: Penaltı ve sarı kart
Trabzonspor - Alanyaspor
Dakika 42
VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum potansiyel elle oynama 7 numara
VAR: Top uzak bölgeden geliyor, kol vücudun dışına uzandı
Hakem: Temas noktasında dur, tamam.