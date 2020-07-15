Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VodafoneVodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'inMeler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar UyarcanUyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak. Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler

Gençerler21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

Bayarslan19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Medipol MedipolBaşakşehir-BaşakşehirHes HesKablo Kayserispor:Kayserispor Ali Şansalan

Şansalan21.00 Aytemiz Alanyaspor-AlanyasporYukatel YukatelDenizlispor: Fırat Aydınus

21.00 Çaykur ÇaykurRizespor-BtcTurk BtcTurkYeni Malatyaspor:Malatyaspor Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport FraportTAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Demir Grup Sivasspor-SivassporGençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler