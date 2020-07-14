Şampiyonluk 90 dakika içinde önce Trabzonspor'a yeniden yaklaştı ama sonrasında Fırtına ikramı Başakşehir'e elleriyle teslim etti. Puan tablosunda ise pandeminin etkisi dikkat çekti. İşte 32. haftanın panoraması ve 'en'leri

YARIM SAATLİK RÜYA!

90 dakika içerisinde nefesleri kesen, tüm duyguları yaşatan iki maç izledik. Zirvedeki iki takım da kaybetti ama lider Başakşehir farkı korudu, bir anlamda son iki haftaya girerken "galiptir bu yolda mağlup" oldu. Trabzonspor, yaklaşık yarım saat şampiyonluk rüyası görse de film hüsranla son buldu. İşte dün gece heyecanın ne boyutlarda yaşandığı ortaya koyan dakika dakika puan tablosu:

1' - Başakşehir 66, Trabzonspor 62

3' - Başakşehir 69, Trabzonspor 62

14' - Başakşehir 69, Trabzonspor 65

20' - Başakşehir 68, Trabzonspor 65

28' - Başakşehir 66, Trabzonspor 65

İY - Başakşehir 66 - Trabzonspor 65

46' - Başakşehir 66 - Trabzonspor 63

77' - Başakşehir 67 - Trabzonspor 63

84' - Başakşehir 67 - Trabzonspor 62

85' - Başakşehir 66 - Trabzonspor 62

MS - Başakşehir 66 - Trabzonspor 62



BİR PANDEMİ VURDU BİZİ!

Pandemi nedeniyle 26. haftada lige ara verildiğinde Trabzonspor averajla lider, Başakşehir ikinci, Galatasaray 3 puan geride 3., Sivasspor ise 4 puan farkla 4. sıradaydı. Fırtına ve Başakşehir şampiyonluk hayalleri kurarken Galatasaray ikinci yarıda yakaladığı müthiş çıkışla yine son kulvarların takımı olduğunu ispatlayacağından emindi. Sivasspor ise sürpriz peşindeydi. Ancak pandemi arasının ardından önce Galatasaray kabusu yaşadı, sonra Sivas ve Trabzonspor. Ayakta kalan Başakşehir olurken pandemi döneminde Galatasaray 18 takım arasında sonuncu, Trabzonspor 8., Sivas ise 10. oldu.

PANDEMİDEN ÖNCE PUAN DURUMU

O AV P 1.TRABZONSPOR 26 31 53 2.BAŞAKŞEHİR 26 25 53 3.GALATASARAY 26 24 50 4.SİVASSPOR 26 18 49 5. BEŞİKTAŞ 26 8 44 6.ALANYASPOR 26 19 43 7. FENERBAHÇE 26 12 40 8.GÖZTEPE 26 1 37 9.GAZİANTEP 26 -5 32 10.DENİZLİSPOR 26 -8 31 11.ANTALYASPOR 26 -14 30 12.GENÇLERBİRLİĞİ 26 -11 28 13.KASIMPAŞA 26 -12 26 14.KONYASPOR 26 -12 26 15.MALATYASPOR 26 -2 25 16.ÇAYKUR RİZESPOR 26 -18 25 17.ANKARAGÜCÜ 26 -22 23 18.KAYSERİSPOR 26 -34 22

PANDEMİDEN SONRA PUAN DURUMU

1.BAŞAKŞEHİR 6 6 13 2.KASIMPAŞA 6 6 13 3.BEŞİKTAŞ 6 6 12 4.ANTALYASPOR 6 2 11 5.KAYSERİSPOR 6 4 10 6.GAZİANTEP 6 3 10 7.FENERBAHÇE 6 0 10 8.TRABZONSPOR 6 3 9 9.ALANYASPOR 6 3 8 10.SİVASSPOR 6 -1 8 11.GENÇLERBİRLİĞİ 6 -1 8 12.YENİ MALATYASPOR 6 -0 7 13.RİZESPOR 6 -2 7 14.KONYASPOR 6 -4 7 15.ANKARAGÜCÜ 6 -3 6 16.DENİZLİSPOR 6 -7 4 17.GÖZTEPE 6 -6 2 18.GALATASARAY 6 -8 2

ŞU ANKİ PUAN DURUMU

1.BAŞAKŞEHİR 32 31 66 2.TRABZONSPOR 32 34 62 3.SİVASSPOR 32 17 57 4.BEŞİKTAŞ 32 14 56 5.GALATASARAY 32 16 52 6.ALANYASPOR 32 22 51 7.FENERBAHÇE 32 12 50 8.GAZİANTEP 32 -2 42 9.ANTALYASPOR 32 -12 41 10.GÖZTEPE 32 -5 39 11.KASIMPAŞA 32 -6 39 12.GENÇLERBİRLİĞİ 32 -12 36 13.DENİZLİSPOR 32 -15 35 14.KONYASPOR 32 -16 33 15.YENİ MALATYASPOR 32 -3 32 16.ÇAYKUR RİZESPOR 32 -20 32 17.KAYSERİSPOR 32 -30 32 18.ANKARAGÜCÜ 32 -25 29

TRABZONSPOR'A BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR ÖRNEĞİ

Trabzonspor, uzun yıllar sonra çok yaklaştığı şampiyonluğu çok büyük bir mucize olmazsa dün akşam kaybetti. Önce gençleşme, sonra da nokta transferlerle güçlenen kadro finali getiremedi. Sıkıntılı geçen yılların ardından son 2 sezonda başlayan çıkışın mimarı Ünal Karaman'ın tartışmalı ayrılığı, sonra Hüseyin Çimşir'in başa geçmesi... Öne geçilen maçlarda puan kayıplarının bir türlü önlenememesi... Trabzonspor için filmin sonunun kötü bitmesinin en büyük faktörleri. Ancak kaybedilen bir sezon olsa da buna takılıp gelecek yıllar kaybedilmemeli.

Trabzonspor'a bunun için en yakın örnek ise Beşiktaş ve Başakşehir... Feda ile kadrosunu yeniden yapılandıran Beşiktaş, 2014-2015'te Beşiktaş, o sezon toplamda 11 hafta liderlik koltuğunda oturup son 5 haftaya zirvede girmişti. Herkes hasretin biteceğine inanırken 30. haftadaki Gaziantep beraberliği ile başlayan ani çöküş yine 3.'lük koltuğunu getirdi. Şampiyonluk Galatasaray'ın, 2.'lik ise Fenerbahçe'nin oldu. Ancak korunan kadro iskeleti, ertesi sezon nokta transferlerle güçlendirildi. Sonra Şenol Güneş yönetiminde 2 sezon hem ligde hem de Avrupa'da sürecek sefa dönemi geldi.

Türkiye'nin son 6 yıldaki en istikrarlı takımı olarak göze çarpan Başakşehir, 2015 ve 2016'da ligi 4. bitirdikten sonra 2017'yi Beşiktaş'ın ardından 2. tamamladı. Sonraki sezon 3. olan İstanbul temsilcisi, geçen yıl ise 8 puan farkla girdiği son bölümde, şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a bıraktı. Abdullah Avcı ile yollarını ayırıp yeni sezona Okan Buruk ile başlayan Başakşehir, şimdi son 2 haftaya girilirken 4 puan farkla lider ve ilk şampiyonluk için geri sayımda.

Trabzonspor, bu kadrosunu koruması halinde gelecek senenin de en büyük favorisi. Sonuç şimdilik hüzün olabilir ama istikrarı korumak en önemlisi.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Denizlispor

Teknik direktör: Bülent Korkmaz (Konyaspor)

Futbolcu: Emre Kılınç (Sivasspor),Miya (Konyaspor)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Trabzonspor

Teknik direktör: Hüseyin Çimşir (Trabzonspor)

Futbolcu: Göktuğ Bakırbaş (Göztepe)

32. HAFTANIN PROGRAMI

17 Temmuz Cuma

21.00 Galatasaray - Göztepe

18 Temmuz Cumartesi

21.00 Trabzonspor - Konyaspor

21.00 Başakşehir - Kayserispor

21.00 Alanyaspor - Denizlispor

19 Temmuz Pazar

18.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

18.30 Ankaragücü - Antalyaspor

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

21.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

20 Temmuz Pazartesi

21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği