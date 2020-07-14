90 dakika içerisinde nefesleri kesen, tüm duyguları yaşatan iki maç izledik. Zirvedeki iki takım da kaybetti ama lider Başakşehir farkı korudu, bir anlamda son iki haftaya girerken "galiptir bu yolda mağlup" oldu. Trabzonspor, yaklaşık yarım saat şampiyonluk rüyası görse de film hüsranla son buldu. İşte dün gece heyecanın ne boyutlarda yaşandığı ortaya koyan dakika dakika puan tablosu:
1' - Başakşehir 66, Trabzonspor 62
3' - Başakşehir 69, Trabzonspor 62
14' - Başakşehir 69, Trabzonspor 65
20' - Başakşehir 68, Trabzonspor 65
28' - Başakşehir 66, Trabzonspor 65
İY - Başakşehir 66 - Trabzonspor 65
46' - Başakşehir 66 - Trabzonspor 63
77' - Başakşehir 67 - Trabzonspor 63
84' - Başakşehir 67 - Trabzonspor 62
85' - Başakşehir 66 - Trabzonspor 62
MS - Başakşehir 66 - Trabzonspor 62
Pandemi nedeniyle 26. haftada lige ara verildiğinde Trabzonspor averajla lider, Başakşehir ikinci, Galatasaray 3 puan geride 3., Sivasspor ise 4 puan farkla 4. sıradaydı. Fırtına ve Başakşehir şampiyonluk hayalleri kurarken Galatasaray ikinci yarıda yakaladığı müthiş çıkışla yine son kulvarların takımı olduğunu ispatlayacağından emindi. Sivasspor ise sürpriz peşindeydi. Ancak pandemi arasının ardından önce Galatasaray kabusu yaşadı, sonra Sivas ve Trabzonspor. Ayakta kalan Başakşehir olurken pandemi döneminde Galatasaray 18 takım arasında sonuncu, Trabzonspor 8., Sivas ise 10. oldu.
PANDEMİDEN ÖNCE PUAN DURUMU
|O
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|26
|31
|53
|2.BAŞAKŞEHİR
|26
|25
|53
|3.GALATASARAY
|26
|24
|50
|4.SİVASSPOR
|26
|18
|49
|5. BEŞİKTAŞ
|26
|8
|44
|6.ALANYASPOR
|26
|19
|43
|7. FENERBAHÇE
|26
|12
|40
|8.GÖZTEPE
|26
|1
|37
|9.GAZİANTEP
|26
|-5
|32
|10.DENİZLİSPOR
|26
|-8
|31
|11.ANTALYASPOR
|26
|-14
|30
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|-11
|28
|13.KASIMPAŞA
|26
|-12
|26
|14.KONYASPOR
|26
|-12
|26
|15.MALATYASPOR
|26
|-2
|25
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|-18
|25
|17.ANKARAGÜCÜ
|26
|-22
|23
|18.KAYSERİSPOR
|26
|-34
|22
PANDEMİDEN SONRA PUAN DURUMU
|1.BAŞAKŞEHİR
|6
|6
|13
|2.KASIMPAŞA
|6
|6
|13
|3.BEŞİKTAŞ
|6
|6
|12
|4.ANTALYASPOR
|6
|2
|11
|5.KAYSERİSPOR
|6
|4
|10
|6.GAZİANTEP
|6
|3
|10
|7.FENERBAHÇE
|6
|0
|10
|8.TRABZONSPOR
|6
|3
|9
|9.ALANYASPOR
|6
|3
|8
|10.SİVASSPOR
|6
|-1
|8
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|-1
|8
|12.YENİ MALATYASPOR
|6
|-0
|7
|13.RİZESPOR
|6
|-2
|7
|14.KONYASPOR
|6
|-4
|7
|15.ANKARAGÜCÜ
|6
|-3
|6
|16.DENİZLİSPOR
|6
|-7
|4
|17.GÖZTEPE
|6
|-6
|2
|18.GALATASARAY
|6
|-8
|2
ŞU ANKİ PUAN DURUMU
|1.BAŞAKŞEHİR
|32
|31
|66
|2.TRABZONSPOR
|32
|34
|62
|3.SİVASSPOR
|32
|17
|57
|4.BEŞİKTAŞ
|32
|14
|56
|5.GALATASARAY
|32
|16
|52
|6.ALANYASPOR
|32
|22
|51
|7.FENERBAHÇE
|32
|12
|50
|8.GAZİANTEP
|32
|-2
|42
|9.ANTALYASPOR
|32
|-12
|41
|10.GÖZTEPE
|32
|-5
|39
|11.KASIMPAŞA
|32
|-6
|39
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|-12
|36
|13.DENİZLİSPOR
|32
|-15
|35
|14.KONYASPOR
|32
|-16
|33
|15.YENİ MALATYASPOR
|32
|-3
|32
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|-20
|32
|17.KAYSERİSPOR
|32
|-30
|32
|18.ANKARAGÜCÜ
|32
|-25
|29
Trabzonspor, uzun yıllar sonra çok yaklaştığı şampiyonluğu çok büyük bir mucize olmazsa dün akşam kaybetti. Önce gençleşme, sonra da nokta transferlerle güçlenen kadro finali getiremedi. Sıkıntılı geçen yılların ardından son 2 sezonda başlayan çıkışın mimarı Ünal Karaman'ın tartışmalı ayrılığı, sonra Hüseyin Çimşir'in başa geçmesi... Öne geçilen maçlarda puan kayıplarının bir türlü önlenememesi... Trabzonspor için filmin sonunun kötü bitmesinin en büyük faktörleri. Ancak kaybedilen bir sezon olsa da buna takılıp gelecek yıllar kaybedilmemeli.
Trabzonspor'a bunun için en yakın örnek ise Beşiktaş ve Başakşehir... Feda ile kadrosunu yeniden yapılandıran Beşiktaş, 2014-2015'te Beşiktaş, o sezon toplamda 11 hafta liderlik koltuğunda oturup son 5 haftaya zirvede girmişti. Herkes hasretin biteceğine inanırken 30. haftadaki Gaziantep beraberliği ile başlayan ani çöküş yine 3.'lük koltuğunu getirdi. Şampiyonluk Galatasaray'ın, 2.'lik ise Fenerbahçe'nin oldu. Ancak korunan kadro iskeleti, ertesi sezon nokta transferlerle güçlendirildi. Sonra Şenol Güneş yönetiminde 2 sezon hem ligde hem de Avrupa'da sürecek sefa dönemi geldi.
Türkiye'nin son 6 yıldaki en istikrarlı takımı olarak göze çarpan Başakşehir, 2015 ve 2016'da ligi 4. bitirdikten sonra 2017'yi Beşiktaş'ın ardından 2. tamamladı. Sonraki sezon 3. olan İstanbul temsilcisi, geçen yıl ise 8 puan farkla girdiği son bölümde, şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a bıraktı. Abdullah Avcı ile yollarını ayırıp yeni sezona Okan Buruk ile başlayan Başakşehir, şimdi son 2 haftaya girilirken 4 puan farkla lider ve ilk şampiyonluk için geri sayımda.
Trabzonspor, bu kadrosunu koruması halinde gelecek senenin de en büyük favorisi. Sonuç şimdilik hüzün olabilir ama istikrarı korumak en önemlisi.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Denizlispor
Teknik direktör: Bülent Korkmaz (Konyaspor)
Futbolcu: Emre Kılınç (Sivasspor),Miya (Konyaspor)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Trabzonspor
Teknik direktör: Hüseyin Çimşir (Trabzonspor)
Futbolcu: Göktuğ Bakırbaş (Göztepe)
32. HAFTANIN PROGRAMI
17 Temmuz Cuma
21.00 Galatasaray - Göztepe
18 Temmuz Cumartesi
21.00 Trabzonspor - Konyaspor
21.00 Başakşehir - Kayserispor
21.00 Alanyaspor - Denizlispor
19 Temmuz Pazar
18.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
18.30 Ankaragücü - Antalyaspor
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
21.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
20 Temmuz Pazartesi
21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği
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