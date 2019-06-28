Ligler ne zaman başlıyor? Yeni sezon için takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019-2010 Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2019-2020 liglerin yeni sezon tarihi

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ VE 1.LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yaz transfer dönemi 17 Haziran 2019 tarihinde başladı. 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

TFF SÜPER KUPA 2019

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.