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        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG 7. HAFTA: Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Kayserispor BJK maçı muhtemel 11'ler!

        Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah beyazlılar, Kayserispor deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. BJK-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Al-Musrati'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Arthur Masuaku da maçta forma giyemeyecek. Peki Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:27
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        • 1

          Beşiktaş, Süper Lig 7. Hafta maçında Bellona Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11’ler...

        • 2

          BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor'un konuğu olacak.

          Beşiktaş Kayserispor maçı, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü yani bu akşam oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

          RHG Enetürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetecek.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          KAYSERİSPOR: Onurcan, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali, Nazon.

          BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Salih, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

          Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

          Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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