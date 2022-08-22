Süper Lig'de 3. haftada birbirinden zorlu maçlar oynanırken haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Adana Demirspor ağırlıyor. Futbolseverler tarafından 3. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu merak konusu olurken 4. hafta fikstürü araştırılmaya başlandı. İşte 22 Ağustos Pazartesi canlı puan durumu...

SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Ümraniyespor 0-1 Galatasaray

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Giresunspor 1-0 Kasımpaşa

19.15 Hatayspor 1-2 Gaziantep

21.45 Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

21 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Başakşehir FK 2-0 Kayserispor

21.45 Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Sivasspor 1-1 Alanyaspor

19.15 İstanbulspor 0-4 Konyaspor

21.45 Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Devam ediyor)

SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

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SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor

27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Alanyaspor-İstanbulspor

21.45 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor

28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Kayserispor-Giresunspor

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor

21.45 Trabzonspor-Galatasaray

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş-Sivasspor