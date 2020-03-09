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Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu! Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 25. hafta Gençlerbirliği Antalyaspor maçıyla kapanış yaptı. Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken, futbolseverler güncel Süper Lig puan durumunu ve maç sonuçlarını merakla takip ediyor. Spor Toto Süper Lig puan durumu ve maç sonuçlarını sizler için derledik. İşte, TFF güncel tablosu...

09.03.2020 - 21:52 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir haftayı kayıpsız geçerken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybı yaşadı. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK25157349242552
2.TRABZONSPOR A.Ş.24147355262949
3.GALATASARAY A.Ş.25147444202449
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR25147447281949
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2513484032843
6.AYTEMİZ ALANYASPOR25117743251840
7.FENERBAHÇE A.Ş.25117746331340
8.GÖZTEPE A.Ş.249782928134
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.258893640-432
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2577112534-928
11.GENÇLERBİRLİĞİ2476113242-1027
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2468102742-1526
13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2467113635125
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2474132540-1525
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR25411102033-1323
16.KASIMPAŞA A.Ş.2565143650-1423
17.MKE ANKARAGÜCÜ2548132144-2320
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2547142661-3519

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI 

06.03.2020 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 1MKE ANKARAGÜCÜ 

 

07.03.2020 14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR1 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

07.03.2020 17:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 1TRABZONSPOR A.Ş. 

 

07.03.2020 17:00 GÖZTEPE A.Ş.0 - 3MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

07.03.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

08.03.2020 13:30 KASIMPAŞA A.Ş.5 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR 

 

08.03.2020 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 1AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

08.03.2020 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 2GALATASARAY A.Ş. 

 

09.03.2020 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ1 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 
 

 

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