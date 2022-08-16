Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde iki hafta geride kalırken, birbirinden güzel maçlara sahne oldu. Taraftarlar 2. hafta maç sonuları ve oluşan puan durumunu araştırırken, 3. hafta hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki 3. haftada hangi maçlar oynanacak? İşte 2. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 3. hafta fikstürü...