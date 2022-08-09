Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden başladı. Bu yıl 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de ilk hafta dün akşam oynanan mücadeleler ile sona erdi. İşte ligde ilk haftanın görünümü ve gelecek haftanın programı...



5 AĞUSTOS 2022 CUMA

İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

5 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ



Sivasspor 1-1 Gaziantep FK

Beşiktaş 1-0 Kayserispor

5 AĞUSTOS 2022 PAZAR



Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor

Giresunspor 2-3 Adana Demirspor

Antalyaspor 0-1 Galatasaray

8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ



Başakşehir FK 4-0 Kasımpaşa

Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

MKE Ankaragücü 0-0 Konyaspor

SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Trabzonspor - Hatayspor

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Kayserispor - İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor - Sivasspor

21.45 Galatasaray - Giresunspor

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe