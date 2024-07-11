Süper Kupa ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı hangi tarihte?

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile kıyasıya mücadele verecek. Bu kapsamda futbolseverler karşılaşmaya dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman?