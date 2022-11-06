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Bir döneme damga vurmuştu... Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci şimdi ne yapıyor? - Magazin haberleri

'Süper Baba'nın 'Mine'si Payende Çizmeci: Sette gerçek bir aile ortamı vardı

Türk televizyonlarının unutulmayan dizileri arasında yer alan 'Süper Baba'da canlandırdığı 'Mine' karakteriyle akıllarda yer alan Payende Çizmeci ile konuştuk. Çocuk yaşlarda gelen şöhretin ardından artık gözlerden uzak bir yaşamı olan oyuncu, değişen hayatını anlattı

Giriş: 06.11.2022 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    1993-1997 yılları arasında ekranlarda olan ve başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı 'Süper Baba', Türk televizyonlarının kült yapımlarından biri.

  • Osman Sınav ve Kartal Tibet'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizide, usta oyuncu Şevket Altuğ'un canlandırdığı 'Fikret' nam-ı diğer 'Fiko'nun aşkları, çocuklarıyla ilişkileri ve Çengelköy esnafının sohbetleri ekranlara yansıtılmıştı.

  • Metin Çekmez, Sümer Tilmaç ve Suna Pekuysal gibi usta isimlerin de rol aldığı dizi, Yeni Türkü'nün seslendirdiği "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısıyla da akıllarda iz bıraktı. 

  • Dizi pek çok genç oyuncunun şöhret basamaklarını tırmanmasında etkili oldu. Eray Demirkol (Alim), Sevinç Erbulak (Zeynep) ve dönemin çocuk oyuncusu Payende Çizmeci (Mine) erken yaşlarda şöhreti tattı.

  • Eray Demirkol ve Sevinç Erbulak ardından pek çok yapımda izleyici karşısına çıkmayı sürdürüken Payende Çizmeci ise hayatını başka yönde ilerletti. 90'lı yıllarda hemen hemen herkesi ekran başına kitleyen dizinin çocuk yıldızı ile şöhret yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk.

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