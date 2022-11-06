"SETTE GERÇEK BİR AİLE ORTAMI VARDI"



Set ortamından da bahseden 36 yaşındaki Çizmeci, "Çok kıymetli ve çok başarılı sanatçılar olmalarının yanı sıra hepsinin çok içten ve şefkatli insanlar olması nedeniyle sette gerçek bir aile ortamı vardı. Ailemin yanındaymış gibi güvende hissediyordum kendimi onlarla. Provalarda da hep onların yönledirmeleriyle bir şeyleri öğrenir ve uygulamaya çalışırdım. Her birinin üzerimde emeği çoktur." diye konuştu.

Dönemin çok yıldızı Şevket Altuğ hakkında ise, "Melek gibi biri desem? Gerçekten de öyle hatırlıyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.