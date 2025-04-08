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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde Play-off başlıyor - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde Play-off başlıyor

        Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçları yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:40
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabıyarın başlıyor.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, normal sezonu 4. sırada bitiren Galatasaray Daikin, 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

        Lig etabını 3. sırada bitiren Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonda yarınki maç programı şöyle:

        13.30 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        16.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)

        İki maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşmalar 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

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