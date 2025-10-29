Sultanbeyli'de polisten kaçan araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

AA'nın haberine göre "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

REKLAM advertisement1

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.