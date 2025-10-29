Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultanbeyli'de polisten kaçan araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sultanbeyli'de polisten kaçan araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 06:48 Güncelleme: 29.10.2025 - 06:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

        AA'nın haberine göre "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #haberler
        #sultanbeyli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa