Sultanbeyli'de düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Sultanbeyli'de iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T'yi silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ AĞIR YARALADI Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T'ye silahla ateş etti.

İNTİHAR ETTİ DHA'nın haberine göre; Kader T'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader T'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.