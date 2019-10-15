15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sulli kimdir, kaç yaşında? Sulli neden öldü? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. K-Pop yıldızı Sulli'nin ölümü takipçilerini yasa boğdu. İşte Sulli hakkında detaylar haberimizde..
SULLİ NEDEN ÖLDÜ?
Güney Kore'de 25 yaşındaki K-Pop yıldızı Sulli evinde ölü bulundu. Bir süredir ağır depresyonla mücadele eden Sulli'nin Seongnam'daki rezidansında intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor. Sosyal medyada kendisine yönelik ahlaksız ve benzeri yorumlar nedeniyle depresyona giren Sully 2014'te müzik çalışmalarına ara vermiş, oyunculuğa yoğunlaşmış, ardından da gruptan ayrılma kararı almıştı. 'Benim bedenim, benim kararım' hareketinin en aktif savunucularından Sulli sütyen takmama tercihi için sosyal medyada linç edilmişti.
SULLİ KİMDİR?
Sulli Busan, Güney Kore'de 29 Mart 1994 tarihinde doğdu. Doğum adı "Choi Jin-ri" Korece "gerçek" anlamına gelmektedir. Ailesinin tek kız çocuğudur, iki abisi ve bir erkek kardeşi vardır. 2005 yılında çocuk aktris olarak dizilerde yer almaya başladı. Daha sonra S.M. Entertainment elemelerine katıldı ve şirkete girdi.Girls' Generation üyeleri Tiffany ve Taeyeon ile onlar çıkış yapana kadar aynı yurtta kaldı.
5 Eylül 2009'da "La Cha Ta" şarkısıyla f(x) grubunun bir üyesi olarak çıkış yaptı.
Grubun Red Light promosyonları sırasında "kendisi hakkında sürekli devam eden kötü yorumlar ve doğru olmayan dedikodular yüzünden ruhsal ve fiziksel olarak yorgun" olma nedeniyle Kore eğlence endüstrisinde aktivitelerine ara verdi. Aktivitelerine ara verdiği 24 Temmuz 2014'te açıklandı. Verdiği aradan bir yıl sonra Ağustos 2015'te resmi olarak f(x) grubundan ayrıldığı açıklandı.
Sulli oyunculuk yapmaya 11 yaşında başladı. Çocuk yıldız olarak birçok dizide yer aldı. Punch Lady (2007),The Flower Girl is Here (2007) ve BABO (2008) gibi filmlerde küçük roller oynadı. 2012 Ağustos'taTo the Beautiful You adlı dizide başrolü oynamaya başladı. Dizideki rolü için saçınından 60 cm kesildi.
2014 Ağustos'ta The Pirates adlı filmde yardımcı olarak yer aldı. Kasım 2014'te Fashion King adlı filmde başrolü oynadı. 2016'da Kim Soo-hyun ile "Real" adlı filmde oynayacağı açıklandı. Ayrıca bu film, f(x)'ten ayrıldıktan sonraki ilk filmidir.
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