Süleyman Soylu: Aktif siyasette dönemimi tamamladım; Tayyip Erdoğan kimi işaret ederse onu desteklerim | Son dakika haberleri

Süleyman Soylu: Aktif siyasette dönemimi tamamladım; Tayyip Erdoğan kimi işaret ederse onu desteklerim | Son dakika haberleri

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adem Metanın sorularını yanıtlarken hem bakanlık dönemine hem de bugünkü siyasi tabloya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Soylu, olağanüstü koşullarda yürüttüğünü söylediği görevlerinin ardından “önde durmayı bilmek kadar geri çekilmeyi de bilmek gerekir” diyerek aktif siyasete nokta koyduğunu bir kez daha vurguladı.

“AKTİF SİYASETTE DÖNEMİMİ TAMAMLADIM: DÖRT HARF, KAFİ”

REKLAM advertisement1

Soylu, siyasete bakışını “Siyaset dönem işidir” sözleriyle özetledi:

“Bir kararım var, daha önce söyledim. Siyasette aktiflik dönemimi tamamladım. Dört harf: kafi. Fikrimin ve davamın mücadelesini hayatımın sonuna kadar sürdürürüm.”

REKLAM

“ERDOĞAN SONRASI TERCİHİM NET: GELENEKSELCİYİM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için hâlen kritik bir rol oynadığını savunan Soylu, “6-8 yıl daha ihtiyaç var” görüşünü yineledi “Tayyip Erdoğan var iken bu tartışma doğru olmaz. Gelenekselciyim; Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim.”

“AK PARTİNİN KAPISI HEP AÇIK OLMALI”

Parti yapılanmalarında kapanmanın tehlikelerine dikkat çekti, “aşiretleşme” uyarısı yaptı:

“AK Parti tecrübesiyle bürokrasiden, sivil toplumdan ve başka partilerden gelen başarılı isimlerle beslenmeli. Kapı hep açık olmalı. Bu siyasi botoks değil; doğal yenilenmedir. Ne kadar hazmedilirse rakiplere üstünlük o kadar artar.”

“BAKANLIK OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEME DENK GELDİ” Kendi dönemini “olağanüstü koşullar” olarak tanımlayan Soylu, 15 Temmuz, terörle mücadele, afetler ve pandemiyi hatırlattı: “Geriye bakınca namuslu bir mücadele görüyorum. Çok çalıştık, yeni yollar açtık. Haksız saldırılar oldu; tevekkül ettim. İstediğim tek şey, Amerika ve Amerikalılara bulaşmadan siyaseti tamamlamaktı; onlar bana bulaştı.” REKLAM “BASININ BİR BÖLÜMÜ SİSTEMATİK İFTİRA ETTİ” Medya ile ilişkilerine dair bir soruyu da cevaplayan Soylu, bazı yayınlarca hedef alındığını öne sürdü: “Basının bir bölümü tarafından sistematik iftiraya uğradım; yargı kararıyla da tespit edildi. Bir bölümü ise sükut suikastı uyguladı. Tarihe hakkaniyetli not düşenler de oldu.” “TERÖRSÜZ TÜRKİYE DUYGUSAL KOPUŞU ONARIR” Terörle mücadelede gelinen aşamayı aktarırken “Terörsüz Türkiye” başlığının önemine işaret etti: “İçerideki terörist sayısı 2023 haziranında 77'ye, 2025 ocak ayında 30'a kadar düştü. Bu yalnız güvenlik değil, 40 yıldır beslenen duygusal kopuşu onarma meselesidir. Bu süreç taviz süreci değildir; al-ver olmaz. Dönem bu dönemdir.”

“BAŞKANLIK-PARLAMENTER İKİ SİSTEMİ DE YAŞADIM” Her iki sistemde de icra sorumluluğu üstlendiğini hatırlatan Soylu, pandemi döneminde bakanlıklar arası koordinasyonu anlattı: “Pandemi boyunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yakın çalıştık. Zor süreçlerde memleket hizmetindeki ortak motivasyonu bugün daha iyi anlıyoruz.”