Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 27 Aralık Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Beykoz, Fatih, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde 27 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 27 ARALIK 2019

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-27 09:44:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Çavuşbaşı,Yavuz Selim Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,Örnekköy Mah,İncirköy Mah,Çiftlik Mah,Çengeldere Mah,Çubuklu Mah,Fatih Mah,Görele Mah,Elmalı Mah,Acarlar Mah,Baklacı Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Polonez Mah,Kavacık Mah,Göztepe Mah,Gümüşsuyu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-26 23:52:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mevlanakapı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-26 18:33:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Maden Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-27 08:48:38.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.