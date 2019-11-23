Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Kasım Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Adalar, Bağcılar, Esenler, K.Çekmece ve Ümraniye ilçelerinde 23 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 KASIM 2019

İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 09:16:41.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 11:40:59.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:14:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 09:14:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:19:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.