Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Zeytinburnu ve Çatalca ilçelerinde 2 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 ARALIK 2019

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Seyit Nizam Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-01 19:30:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.