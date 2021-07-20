Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar şükür namazının ne zaman ve nasıl kılındığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesenlerin şükür namazı kılmasını tavsiye ediyor. İşte şükür namazı kılınışı ve hakkında bilgiler...

ŞÜKÜR SECDESİ VE ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR, FARKLI MIDIR?

Şükür secdesi bir nimete kavuşmaktan veya bir sıkıntı ve musîbetten kurtulmaktan dolayı kıbleye yönelerek ve tekbir alınarak tilâvet secdesi gibi yapılan bir secdedir. Şükür secdesi müstehaptır; ancak namazdan sonra yapılması mekruhtur. Çünkü işin mâhiyetini bilmeyenler bunun namazın bir parçası olduğunu sanabilirler. Bu gibi inanışa yol açabilen her türlü mübah iş ise mekruh olur. Şükür secdesinin mekruh vakitler dışında yapılması gerekir. (İbn Abidîn, Reddül-Muhtar, Mısır t.y., I, 344, 731; eş-Şürünbülâlî, el-Zübâb, s. 85 vd.).

Şükür namazı ise, nafile bir namazdır. Bu namaz bir felaketten, bir belâ ve musibetten kurtulunca, Allah'a olan şükrümüzü ifade etmek için kılınabilir. Peygamberimiz (asv)'in de bazı zamanlar bu şekilde namaz kıldığı bildirilmektedir.

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKAT?

Şükür namazı 2 rekattır. Namazı kılmaya başlarken niyet etmek gerekiyor. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir. Şükür namazı istenilen vakitte kılınır. 2 rekat namaz kılındıktan sonra bolca dua edebilirsiniz.

ŞÜKÜR SECDESİ NASIL KILINIR?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye ‘şükür secdesi’ denilir. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah’a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü’s-salât, 192).

Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.

Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 597-598).

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

Şükür namazı kılmak isteyen kişi öncelikle abdest almalı ve niyetini kalben yaptıktan sonra dil ile de ifade etmelidir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek dil ile de niyet yapılmalıdır. Sonrasında şöyle kılmak gerekir. Namaza başlamak için “ Allahu Ekber” demelidir. İlk olarak Subhaneke okunur sonrasında besmele çekilir ve fatiha suresi okunmaktadır. Fatihadan sonra zammı bir sure yani Kuranı kerimden en az üç ayet olacak şekilde bir sure okunur.

Sonra rukuya gidilerek Subahen Rabbiyel Azim 3 kere okunur. Rukudan kalkılarak Semiallahu Limen Hamideh vücut tam düz hale geldikten sonra Rabbena Lekel Hamd denilerek çok az bir müddet beklenilip Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdeye kapandıktan sonra “Subhane Rabbiyel Ala” 3 kez demelidir. Secdeden “Allahu Ekber” diyerek oturuş vaziyetinden doğrulmak suretiyle yine “Allahu Ekber” sözüyle secdeye varılıp tekrar “Suhbane Rabbiyel Ala” 3 kere tekrar edilerek birinci rekat tamamlanır ve ayağa kalkılarak ikinci rekata aynı şekilde subhaneke okumadan devam edilir. İkinci rekatta son oturuşta sonra ettahiyyatü, Allahümme salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.