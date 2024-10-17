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        Haberler Televizyon Şükran Ovalı, 'Kalpazan'ın sürpriz detaylarını paylaştı

        Şükran Ovalı, 'Kalpazan'ın sürpriz detaylarını paylaştı

        SHOW TV'nin 21 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Şükran Ovalı, canlandırdığı karakteri ve projenin en merak edilenlerini paylaştı. Ovalı; "Canan'ı çok sevdim, bu ülkedeki her kadın gibi onun da ortak dertleri var. Çok güçlü, duygusal ve dürtüsel, çocukları için dünyayı yakar" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:32
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        Merak edilenleri paylaştı
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        SHOW TV'nin yapımcılığını Saner Ayar'ın, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, heyecanla beklenen yeni dizisi 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Şükran Ovalı, canlandırdığı karakteri ve projenin en merak edilenlerini paylaştı.

        Dizide izleyicileri nasıl bir dünya ve atmosferin beklediğini başarılı oyuncu şöyle anlattı; "Yıllar önce merkez bankasında milyonlarca banknotu tasarlayıp basıyorken, teknolojinin gelişmesiyle şimdi çaptan düşmüş bir memur olan ve kıt kanaat geçinmeye çalışan, dünyanın en saf, en temiz, en namuslu, en dürüst insanı, iyi bir aile babası olan Âdem, bir gün 'şeytanına' uyar ve sahte para basıp sistemin çarkına girer. Tüm hayatı altüst olur. 'Kalpazan' aslında bir dönüşüm hikâyesi aynı zamanda da büyük bir aile dramı" dedi.

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        Canlandırdığı Canan karakteri için ise Şükran Ovalı şunları söyledi; "Canan; çok sevdiği adam ile 20 yıllık evliliği ve ailesi dağılmasın diye tüm ceketleri üstüne giymiş bir kadın. Yorgun da olsa pes etmeyen tarafı ve sistemin çarkıyla dönüşecek olması beni cezbetti. Sürprizli bir karakter olması heyecanımı dinç tutuyor. Bu ülkede her kadının ortak dertleri var. Canan'ı çok sevdim. Çünkü güçlü, duygusal, dürtüsel, çocukları için dünyayı yakar" ifadelerini kullandı.

        Hazırlık sürecinde ise senaryo ve karakterinin çok iyi yazıldığını projenin başlı başına bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, 'Kalpazan', için gün sayan izleyicilere şu mesajı verdi; "Son söz seyircinin ama içinde her şeyi bulacakları bir hikâye bekliyor onları."

        Mehmet Ada Öztekin'in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan'ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen 'Kalpazan', 21 Ekim Pazartesi 20.00'de SHOW TV'de başlayacak.

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        #Şükran Ovalı
        #show tv
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