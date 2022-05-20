"İyi ki vazgeçmedi!"

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, 2017'de İtalya'da evlenmişti. İkili, kızları Mihran Ela'yı 2018 yılında kucaklarına almıştı.
Şükran Ovalı, "Re Touch Mag" dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncu, kızının doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadığını anlattı.
"ARTIK KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"
Samimi açıklamalarda bulunan Ovalı, "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da... Ama Mihran’la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. Onunla yeniden doğdum diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Hamdım, piştim diyebilirim." dedi.
"EVLİLİĞE HİÇ CESARETİM YOKTU"
Eşi Caner Erkin’le tanışmadan önce evlenme ve anne olma fikrine sıcak bakmadığını dile getiren Şükran Ovalı, "Düşünmüyordum, çok da isteğim hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çok şükür ki Caner’le yollarımız kesişti." ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ VAZGEÇMEDİ"
Oyuncu, "Tanıştınız, Caner Bey’in ısrarları bitmedi, peki ‘Hayır’ cevabını nasıl ‘Evet’e çevirdi eşiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“İstikrar sabır ve cesaret... Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Önyargı işte... Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel.”
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