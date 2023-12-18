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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti! - Güncel haberler

        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...

        Zonguldak'ta, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Sudenur Garip, hayatını kaybetti. Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:05
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        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
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        Zonguldak'ta kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Göçeler köyü mevkiinde meydana geldi.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre Sudenur Garip yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, sürücü Garip'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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