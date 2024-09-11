Sudan sebep cinayet!

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Olay, Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

Bir bardak su için cana kıyılır mı diye sordurtan akılalmaz cinayet Kahramanmaraş'ta işlendi.

Büfe bulamayınca bir işçiden su isteyen adam bir bardak daha isteyince kavga çıktı.

O işçi ile 5 arkadaşı susayan adamı sopalarla döve döve öldürdü.