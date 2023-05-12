Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Sudan'da ordu ve HDK, Cidde Bildirgesi'ni imzaladı

Sudan'da yaklaşık bir aydır Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların durdurulması için Cidde Bildirgesi imzalandı

Giriş: 12.05.2023 - 05:07 | Güncelleme: ABONE OL
Sudan'da ordu ve HDK, Cidde Bildirgesi'ni imzaladı
Sudan ordusu ve HDK, Cidde Bildirgesi'ni imzaladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bir aya yakın süredir süren çatışmaların durdurulması için "Cidde Bildirgesi" anlaşması imzalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, bildirge, ABD ve Suudi Arabistan’ın, Sudan’daki krizi çözmek için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde başlattıkları taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda imza altına alındı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapıldı.

VATANDAŞLARIN ÇATIŞMA BÖLGELERİNİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Bildirgede, Sudan'daki tüm sivillerin çatışma ve kuşatma altındaki bölgeleri terk etmeleri, tahliyelere izin verilmesi ve tarafların insani gerekçelerle duyurulan ateşkeslere uyması istendi.

Bildirgeyle sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım eylemlerini kolaylaştırmanın amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca iki taraf Sudan'ın egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu yaralandı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu yaralandı
SİPER'den hedefe tam isabet!
SİPER'den hedefe tam isabet!
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
ABD Başkanı Biden'dan İran petrolü genelgesi
ABD Başkanı Biden'dan İran petrolü genelgesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.