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        Haberler Dünya Sudan'da askeri uçak düştü | Dış Haberler

        Sudan'da askeri uçak düştü: Sivil ve asker zayiatı var

        Sudan Ordusu, başkent Hartum'dan kalkan bir askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve asker zayiatının olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 01:35 Güncelleme: 26.02.2025 - 01:35
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        Sudan'da askeri uçak düştü
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        Sudan ordusu, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğu bildirdi.

        Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uçaklarımızdan biri bu akşam Vadi Seyyidna askeri üssünden kalktıktan sonra düştü." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, uçağın düşmesi sonucunda sivil ve askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.

        Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin kaza alanında çıkan yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

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