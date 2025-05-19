Sudan'da 2022'den sonra ilk kez başbakan atandı

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, İdris'i başbakan olarak atanmasına dair kararnameyi imzaladı.

Böylelikle, eski Başbakan Abdullah Hamduk'un 2 Ocak 2022'de istifa etmesinin ardından ilk kez bu makama bir isim atanmış oldu.

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Bu arada, Burhan, Egemenlik Konseyi üyeliğine Selma Abdulcebbar ve Nuvara Ebu Muhammed Tahir'i getirdi.

2018'deki gösterileri ve geçiş dönemi

Sudan'da 2018'de başlayan ve kitlesel bir protesto haline gelen gösteriler sonrasında 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermişti.

Askeri kanadı temsilen ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri, geçiş dönemi ortaklaşa yönetmek için anlaştı ve Anayasal Bildiri Anlaşmasını imzalamıştı.

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Anlaşmanın imzalanmasının ardından Eylül 2019'da geçiş dönemin ilk başbakanı olarak Abdullah Hamduk atanmıştı.

25 Ekim 2021'de ise Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede olağanüstü (OHAL) ilan etmiş, Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulunu feshetmişti.

21 Kasım 2021'de Hamduk, yeniden başbakanlığa getirilmiş ancak ülkedeki siyasi krize bir çözüm bulmak için tüm taraflarla görüştüğünü ve netice alamadığını ifade ederek 2 Ocak 2022'de istifa etmişti.

Ülke, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.