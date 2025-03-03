Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı! 2025 TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Şubat ayı enflasyon verileri için bekleyiş sona erdi. Ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar tarafından yakından takip edilen Şubat ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2025 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca memur ve emekli zammı için ikinci veri ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Şubat ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Şubat ayı enflasyon verileri...
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Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt buldu. 2025 Şubat enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon rakamı netleşti. Peki, TÜİK verileri ile Şubat ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Şubat ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…
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2025 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.
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AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyordu.
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YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi
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