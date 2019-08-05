Elektrik üretim ve tüketimine ilişkin 2019 yılı temmuz ayı verileri (geçici) çıktı. Temmuz ayında 28 milyar 480 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi. Geçen yıl aynı dönemde tüketim, 29 milyar 125 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşmişti. Elektrik tüketimi, bu yıl temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 oranında geriledi.

SU REKORU

2018 yılı yağış dönemi olan kış ve ilkbahar aylarında yağışların yeterli olmaması sonucu su gelirleri önemli ölçüde azalmıştı. Bu dönemde, uzun yıllar ortalamasının yüzde 72.1’i oranında su gelmişti.

Türkiye, 2019 yılında ciddi yağış aldı. Beklenenin ötesinde kar ve yağmur yağışı ve erimenin yavaş olması sonucu su gelirleri, temmuz ayı sonu itibarıyla uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 119.3, geçen yıla göre de yüzde 188.7 artış kaydetti.

Barajlara gelen su elektrik oldu ve ekonomiye kazandırıldı. Geçen yıl suya dayalı elektrik üretimi, yüzde 20 düzeyinde gerçekleşti. İthal bir kaynak olan gazın payı da yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

BİRİM MALİYETİ 3-5 KURUŞ DÜZEYİNDE

Bu yıl temmuz sonu itibarıyla sudan elektrik üretimi, yüzde 35’e kadar çıktı. Doğalgazın payı dramatik şekilde düştü ve yüzde 16’ya kadar geriledi. Bu durum, Türkiye’nin elektrik ortalama üretim maliyetini de ciddi biçimde düşürdü. Çünkü, sudan elektrik üretiminin birim maliyeti 3-5 kuruş düzeyinde. Buna karşılık doğalgazın birim üretim maliyeti 30 kuruşu aşıyor.

AĞUSTOSTA SEKTÖRÜ VE ABONELERİ NE BEKLİYOR?

Eski TEDAŞ Genel MÜdürvekili Osman Nuri Doğan, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, temmuz ayı verilerini ve bu ay sektörü bekleyen gelişmeleri değerlendirdi. Doğan, şunları söyledi:

“Temmuz ayında ekonomik kriz nedeniyle elektrik talebi düştü. Ancak havaların aşırı ısınması sonucu yoğun biçimde klimaların devreye girmesi, su miktarının önceki aylara göre düşmesinin ardından yeniden ithal kömür ve doğalgaz santrallarına ihtiyaç ortaya çıktı. Temmuz ayında PTF ortalaması 304,55 TL/MWh olarak gerçekleşti. Ağustos ayında da ise su gelirlerinin özellikle akarsu santrallarında azalması ile birlikte havalarının aşırı ısınması sonucu doğal gaz santrallarına olan ihtiyacı artıracaktır. Böylece PTF’lerdeki yükseklik devam edecektir.”