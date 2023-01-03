Stresin kişiyi güçten düşürdüğünü ve enerjisiz bıraktığını hepimiz biliyoruz. Ancak evde bu bitkileri bulundurmanın stresi bir nebze de olsa azalttığı belirtiliyor. Toprağının doğal antidepresanlar içermesi nedeniyle stresi azaltmaya yardımcı olan bu bitkilere gelin yakından bakalım.

LAVANTA

Lavanta harika kokusu ve güzel mor rengiyle biliniyor. Bu bitkiyi evde bulundurmanın ruh halini iyileştirmeye ve daha kolay bir şekilde uykuya dalmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Özellikle lavantanın kokusu, geceleri kişiyi uykusuz bırakan stresi azaltmaya yardımcı olacak yatıştırıcı özelliklere sahip.