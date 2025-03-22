HT Gastro
Stil

90’ların ikonik saç modeli 'Christy kesimi' adıyla geri dönüyor!

Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford ile birlikte 90'lı yıllarda podyumlara damga vuran Christy Turlington, bir zamanlar kullandığı saç kesimiyle 2025 modasına yön verecek gibi gözüküyor...

Giriş: 22.03.2025 - 08:00 Güncelleme: 22.03.2025 - 08:00
Habertürk
Haberler Stil 90’ların ikonik saç modeli geri dönüyor!

Moda dünyası bir yandan kendini geliştirirken bir yandan da geçmişten beslenerek kendini yeniliyor.

Üstelik sadece kıyafet, aksesuar ya da makyaj değil, saç modasında da tasarımcılar eskilerden ilham almaya devam ediyor.

Belki de geçmişe duyulan özlemden olacak, 1990’larda 70’ler özlenirken, günümüz kuşağı ise 90’ların ‘imza’ dokunuşlarına tekrar dönüyor.

Oversize blazer ceketler, ince askılı elbiseler, yüksek belli denim pantolonlar, deri ceketler, ekose gömlekler, 90’lardan günümüze uzanan karakteristik trendlerden birkaçı.

Saç modasında da durum farklı değil. Hacimli, parlak ve kusursuz dalgalardan oluşan ‘süpermodel’ fönü, Friends dizisinde Jennifer Aniston’ın hayat verdiği Rachel Green’in hayatımıza soktuğu katlı ‘Rachel’ kesimi ya da doğal, hafif dağınık gibi görünen Kate Moss stilinden sonra Christy kesimi geçmişten günümüze uzandı.

ADINI 90'LARIN ÜNLÜ SÜPERMODELİNDEN ALAN SAÇ TRENDİ: CHRISTY KESİMİ

Adından da tahmin edebileceğiniz gibi bu model, dönemin ünlü süpermodellerinden Christy Turlington’dan ilham alıyor.

Turlington, 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında büyük bir çıkış yakalayarak dönemin en ünlü süper modelleri arasına katıldı.

Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford gibi isimlerle birlikte Big Six, yani Büyük Altılı grubu içinde yer aldı.

1987 yılında Calvin Klein için gerçekleştirdiği reklam kampanyası, onun moda dünyasında hızla yükselmesini sağladı. Bu kampanya sayesinde tüm gözler ona çevrildi ve dönemin en çok aranan modellerinden biri haline geldi.

Yves Saint Laurent, Chanel, Versace ve Dolce & Gabbana gibi büyük moda markalarının yüzü oldu ve her moda haftasında sayısız defilede podyuma çıktı.

Anlayacağınız döneminde podyumları estiren Turlington’ın özellikle 1991 ilkbahar-yaz sezonunda kullandığı kısa saç kesimi yeniden gündemde.

Christy Turlington ve Naomi Campbell
Christy Turlington ve Naomi Campbell

PROFESYONEL SAÇ STİLİSTİ TEKRAR POPÜLERLEŞTİRDİ

Bu saç modelini yeniden hatırlatan isim ise, profesyonel saç stilisti Hair Bros. Ünlü stilistler, bu kesimi en iyi şekilde nasıl oluşturabileceğinizi ve kesimin neden bu kadar ikonik olduğunu sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle anlatıyorlar.

Instagram’da yaptıkları bir paylaşımda, “On yıllardır var olan en karakteristik saç modeli üzerine kendi yorumumuz: Sev ya da nefret et, bu bir bowl cut (kâse şeklindeki saç kesimi)” ifadelerini kullandılar.

Taylor Hill
Taylor Hill

Bu modelin yıllardır akıllarında olduğunu belirten Hair Bros, kesimin moda dünyasında zaman zaman öne çıktığını, zaman zaman ise bir lunaparklardaki hızlı trenler gibi popülaritesinin düştüğünü söylüyor. Ancak, pixie ve kısa bob kesimlerinin 2025’in en çok tercih edilen saç trendlerinden biri olacağı düşünülürse, kısa kesimlerin yeniden yükselişte olduğunu söylemek mümkün.

CHRISTY KESİMİ NEDİR?

Hair Bros’un açıklamasına göre, Christy kesimi yıllar içinde farklı isimlerle anıldı. Ancak, her dönemde değişmeyen bir şey var: Kâse formundaki kesimin elmacık kemiklerini ve gözleri çerçeveleyen şekli.

Özetle, Christy kesimi, uzamış bir pixie (Çok kısa, başın etrafında şekillendirilmiş bir saç modeli) kesimi gibi düşünülebilir.

BU KESİM NASIL UYGULANIR?

Eğer bowl cut veya page-boy kesimi (1950 ve 60'larda popüler olmuş genelde küt saç olarak kullanılan kulak altına kadar uzanan, perçemli bir saç modeli) duyduğunuz anda uzaklaşmayı düşündüyseniz, sizi anlıyoruz. Ancak Christy kesimi aslında çok daha yumuşak ve modern bir versiyon sunuyor.

Hair Bros’un açıklamasına göre, geleneksel page-boy kesimleri genellikle özenle fön çekilerek ya da dümdüz yapılarak şekillendirilirdi, bu da kullanımı biraz zorlaştırıyordu. Ancak Hair Bros, 2025’e uygun bir yaklaşım benimseyerek kâse kesiminin elmacık kemiklerini çerçeveleyen şeklini koruyup, doğal dokuya ve hareketliliğe öncelik vererek bu modele yeni bir soluk getirdi.

İlhamını Christy Turlington’dan alan Hair Bros, yuvarlak formdaki bowl cut kesimini daha doğal dokunuşlarla birleştirerek modern bir yorum getirdi. Sonuç? Daha doğal ve günlük hayata daha uygun bir kesim! Peki siz bu kesimin moda olacağına inanıyor musunuz?

*Görseller Avalon, Instagram ve AP'den servis edilmiştir.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
Kırmızılı beyazlı Martenitsa bileklikleri baharı karşılamanın en zarif yollarından biri. Geleneğe göre 1 Mart'ta takıp kırlangıç veya leylek görünce çıkarabilirsiniz… Ama dikkat, sadece hediye olarak takılabilir!
Bin sanatçı 'Yapay Zeka'ya karşı albüm çıkardı! Peki 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
İngiliz hükümetinin telif yasasında yapmaya çalıştığı değişiklikler dünyanın dört bir yanında sanatçıları kızdırmış! Özellikle telif hakkıyla korunan eserlerin yapay zeka şirketleri tarafından kullanılmasına izin vereceği söylenen bu değişiklikleri protesto için aralarında Annie Lennox, Damon Albarn, Kate Bush, Billy Ocean, The Clash, Tori Amos, Hans Zimmer gibi ünlü isimlerin olduğu 1000'den fazlı sanatçı dün bir 'sessiz albüm' yayınladı.
Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında TikTok'ta viral oldu. TikTok kullanıcıları, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Kusura Bakma eşliğinde, makyajla kendilerini Türkan Şoray'a benzetmeye çalıştı
Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
Bugün ergen olmak, 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda, daha mı zor, daha mı kolay? PEW Araştırma Merkezi bu soruyu 1453 ebeveyne ve gence sormuş! Gelin cevapları birlikte inceleyelim...
Altın günü gitti temizlik günü geldi
Sosyal medyada dolaşan altın günü yerine temizlik günü yapan ev kadınlarının videosu gündem oldu. Ev hanımları her hafta birine altın götürmek yerine gittikleri evde elbirliğiyle temizlik yapıyorlar.
Yaratıcı olmak için kötü bir çocukluk mu geçirmek gerek?
Siena Üniversitesi'nden profesör Carlo Valerio Bellieni, birçok kişinin, bir çocuğun yaratıcılığının yalnızca sevgi dolu, besleyici ve destekleyici bir ev ortamında gelişebileceğine inandığını söyleyip ekliyor: "Ancak araştırmalar bunun her zaman böyle olmadığını gösteriyor!"
‘Kahvaltıda Dondurma Yeme’ mutluluğu
Bilmiyordum Şubat ayının ilk cumartesisi 'Uluslararası Kahvaltıda Dondurma Yeme Günü'ymüş! Haberi okurken günü kaçırdığıma üzüldüm doğrusu... Günün her saati dondurma yiyebilen biri olarak hiç kahvaltıda bir bardak çay, birkaç zeytin ve dondurma denememiştim.
Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
Adı, şekli, boyutu ve servis ediliş biçimleri değişse de Balkanlar'da köfte, tıpkı bizde olduğu gibi, hem geleneksel anne yemeği hem de bir sokak lezzeti olarak mutfak kültüründeki tahtını koruyor.
Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
Emeklilik dönemindeki pek çok anne baba, maddi birikimlerini çocuklarına miras olarak bırakmak yerine "Bir daha mı geleceğiz dünyaya" diyerek seyahat ve tatil harcamalarına yöneliyor...
Kahve içip uyursanız ne olur?
'Kahve uykusu' yöntemi, kısa bir uyku molası ile kafeinin etkisini birleştirerek enerji seviyesini artırmayı vadediyor. Peki, bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Bilimsel araştırmalara göre, kahve içtikten sonra 15 dakika şekerleme yapmak, dikkati ve performansı belirgin şekilde iyileştirebiliyor. İlginç bir yöntem olarak kulağa cazip gelse de uzmanlar, uzun vadede düzenli ve kaliteli uykunun en iyi çözüm olduğuna dikkat çekiyor
‘Büyük Harf’ öldü yaşasın ‘Küçük Harf’!
Kuşağı'nın 'büyük harf' kullanmadığı söyleniyor! Doğrusu Z Kuşağı'nın yazı yazamadığıyla ilgili yapılan araştırmalardan haberdarım. Bilim insanları Z Kuşağı üyelerinin el yazılarının son derece okunaksız olduğunu söylüyorlar. Bilmem kaç bin yıldır elle 'yazı yazan' insanoğlunun bu özelliğini kaybetmeye başladığı Z Kuşağı'nın yüzde 40'nın elle (okunaklı) yazı yazmak konusunda problem yaşadığı belirtiliyor. Araştırmalar bu durumun gençlerin bilişsel gelişimlerini negatif yönde etkilediğini ortaya koyuyor.
Kim bu badem anneler?
Badem anne trendinin başlangıcı moda dünyasının ünlü süper modelleri Hadid kardeşler ve anneleri Yolanda'ya dayanıyor. Badem annelik, kendi yeme sorunu alışkanlıklarını 'sağlıklı olma' kisvesi altında çocuklarına (genellikle kızlarına) yansıtmayı ifade ediyor
Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
Sadece birkaç hafta et yememek bedeninizde şaşırtıcı değişikliklere sebep olur. Ancak faydalarından yararlanmanın anahtarı sadece neyi kestiğinizle ilgili değil, neyi eklediğinizle de ilgilidir.
Olağanüstü 7 küçük otel odası
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
Bebeklere marka isimi seçer gibi isim seçiliyor!
Bir arkadaşım ve eşi bebekleri olacağını öğrendikleri andan itibaren isim araştırmaya başlamışlardı. Çocuklarına koyacakları ismin İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca söylenip söylenemeyeceğini test ediyorlardı. "Ulen çocuk Türkiye'de yaşayacak biz Türkçe söyleyebilelim bize ne hangi dilde nasıl telaffuz edileceğinden" dedik ama nafile 6 ay isim aradılar… 'Cem' şimdi Konya'da yaşıyor henüz bir İspanyol tarafından kendisine seslenilmedi!
Tükenmişlik sendromunun kıskacında mısınız? 10 soruda test edin
Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, "Uzun süre tedavi edilmeden ilerlemesine izin verilirse alkol bağımlılığından depresyona, diyabetten kalbe dek çok ciddi fiziksel veya psikolojik sorunlara yol açabilir" diyor. Tükenmişlik sendromunun kıskacında olup olmadığınızı 10 soruda test edin. Yanıtlarınızın 5 ve üzeri 'evet' olması, tükenmişlik sendromu yaşadığınız anlamına gelebilir
Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
Japonya'da doktorlar insanlara "ormanları ziyaret et" reçetesi yazıyor. Buna orman banyosu deniyor.
Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
Gün içindeki koşturmalarımız kaygılı düşüncelerimizi bir süreliğine ertelememize neden olabiliyor. Ancak gece başımızı yastığa koyduğumuzda o düşünceler birden zihnimizde beliriyor. Uykusuzluk kaygıyı, kaygı uykusuzluğu doğuruyor. Peki neden özellikle geceleri bu kaygılı düşünceler zihnimizin kapısını çalıyor?
Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
Hazır bu sene 14 Şubat cuma gününe denk geliyorken bu günü haftasonuyla birleştirip küçük bir gezi fırsatı olarak görebilirsiniz. Az mı zaman kaldı? Bu da dert değil, vize almanıza gerek olmayan 5 rota paylaşacağız sizinle. Pasaportunuz hazırsa bir uçak biletiyle yola çıkabilirsiniz.
Uzmanlar uyarıyor: Siyah plastik mutfak gereçlerinden kurtulun!
Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
Anneler... Babalar... Hani evlat dediğin bir elin parmakları gibiydi, hangisini kessen aynı derecede acırdı? Bilimsel araştırma, ebeveynlerin çocukları arasında ayrım yaptığını kanıtladı. Anne-babalar açısından favori çocuğun hangisi olduğu tespit edildi
Bir yalanı nasıl anlarız?
Bir yalanı nasıl anlarız? Bir cümlenin, bir hikayenin, bir iddianın ya da bir jestin doğruyu yansıtmadığını nasıl tespit ederiz? Araştırmalara göre ilk olarak netleştirilmesi gereken şey "yalan" kavramının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği. Bunun yanında öne çıkan bir diğer kritik nokta da, gözlerini kaçırmak, ellerini gergince ovuşturmak gibi hareketlerin yalanın tespitinde efsaneleştirildiği kadar net bir yöntem olmadığı. Bir yalanı tespit etmenin altın kuralı 'duruma' ve kişinin hikayesine odaklanmak.
Yarıyıl tatili için etkinlik listesi
Her yaştan çocuğa uygun etkinliklerle dolu bu liste, tatili eğlenceli geçirmek isteyen aileler için birebir. Ücretsiz belediye etkinlikleri de var. Kimler karne hediyesi veriyor, hangi müzeler ücretsiz, hangi mekanda ne etkinlik var? Bu sorularınızın cevabı burada...
30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
Başta kulağa zor gelse de, bitki bazlı beslenme deneyimi vücutta birtakım değişikliklere yol açıyor. Peki tam olarak ne yapıyor? Bitki bazlı beslenme tarzını deneyimleyenler anlattı. İşte şaşırtıcı sonuçlar...
Kahvaltı için en uygun zaman nedir?
Kahvaltı tartışmalı bir öğün. Pek çok kişi kahvaltının başarılı bir gün geçirmenin önemli bir parçası olduğuna inanırken, bazıları da bu öğünü atlamayı tercih ediyor. Peki uzmanlar ne diyor?
Yeni tırnak trendi: Dondurma manikürü
Kış aylarında yaza duyulan özlem, tırnaklarda yeni bir trendi ortaya çıkardı. İsmi de dondurma manikürü... Külahta eriyen dondurmayı anımsatan bu tırnakları baharda da sık sık göreceğiz!
Nur topu gibi bir hastalığımız oldu: E-posta apnesi
Her gün yüzlerce e-posta okuyorum! Onlarca cevap yazıyorum gelen e-posta'lara… Mail kutusunu temizlemek için kendime günler belirliyorum. Binlercesini siliyorum, binlercesi geri geliyor. Doğrusu bunları yaparken bir hastalıktan mustarip olabileceğim aklıma bile gelmiyor. Daha doğrusu gelmiyordu! Düne kadar…
Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
Evde çorapsız ve terliksiz gezmek sağlıklı bir seçim olabilir mi? Yoksa tam tersi mi? Ayaklarınızın sağlığı konusunda endişeleriniz varsa, bu durum evinizde hareket etme şeklinizi değiştirebilir
Bir 'Değnek'le mutlu olan 3.5 milyon kişi
"Yavaşlamak, basit, günlük şeylerin tadını çıkarmak, bugünün sıkıntılarından kaçmak için bir yer…" 'Sıkıcı Adamlar Kulübü'nün internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk şey yukarıdaki cümle oluyor! Bizim gibi -bizden kastım kim kendini böyle hissediyorsa onlar- yavaşlamayı, basit ve günlük şeylerin tadını çıkarmayı beceremeyenler için 'Olmayan Ülke' gibi bir yer 'Sıkıcı Adamlar Kulübü'. Alice'in beyaz tavşanın peşinden yuvarlana yuvarlana içine düştüğü 'Harikalar Diyarı' resmen.
“Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi?”
Geçenlerde Twitter'da (Evet biliyorum artık X ama ben eski adını kullanmayı tercih ediyorum) bir kullanıcı sormuş bu soruyu: "Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi? Çok hayati bir soru." Tivitin altındaki cevaplar 'aşk' hakkında birçok ipucu barındırıyor... Birisi "İzliyor, sanırım bana aşık" yazmış. Bir diğeri biraz da sitemle "İzlemiştim ya, of" demiş. "İzlemez. 'Hayır' der diye bazı soruları hiç aklımdan bile geçirmeyişim kalbimi acıtıyor bazen" cevabı üzerine bir romantik-komedi çekilebilir mi acaba? Aşka küsmüş olabilecek biri şöyle diyor: "Kimseyle izlemem, kendimle bile!" Filmin süresiyle ölçülebilen aşklar çağına hoşgeldiniz:)
Yarıyıl tatili için kutu oyunları
Yarıyıl tatili boyunca çocuğunuzu dijital ekran uzak tutup bol bol parka götürün, kitap okumasını sağlayın, şehir gezintilerine çıkın ve evde kutu oyunu oynayın.
Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
Son zamanlarda soğuk algınlığı, grip veya COVID atlattınız ama öksürükten kurtulamadınız mı? Yalnız değilsiniz. Hastalık geçiyor ama öksürük geçmiyor. Peki neden?
Neden kahveden ziyade çayı tercih etmelisiniz?
Sorumuz şu: Bir sonraki fincanınızı kahveyle değil de çayla doldurmanız neden daha iyi bir seçim olsun?
Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
Pek çok kadının anne olduktan sonra saçını kısalttığını hiç fark ettiniz mi? Görünümünde köklü değişime giden kadınların 'anne saçı'na geçmesi, aslında artık yeni bir statüye kavuşma isteğinden değil, zorunluluktan. Oysa özgüven ile fiziksel görünümümüz arasındaki bağlantı, göz ardı edilemeyecek kadar güçlü
Bu kadar popüler olmasını neye borçlu?
Amerikalılar bu yıl 250 milyon kilo avokado tüketti. Bu rakam 10 yıl önce 100 milyon, ondan önceki 10 yılda 43,8 milyondu. Avokado bu kadar belirsiz bir lezzetken nasıl Amerika'nın en sevilen meyvesine dönüştü? Bu kadar popüler olmasını neye borçludur?
Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında az bulutlu ve güneşli, doğusunda ise yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların, yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. İmamoğlu'nun ifadesinde "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" dediği öğrenildi. Sadece kendi savunmasını yapmayacağını söyleyen İmamoğlu, "Bu suç isnadını bana yükleyen ve 16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı
3 günde 26 milyar dolar sattı
Merkez Bankası kurdaki yükselişi kısıtlamak amacıyla çarşambadan itibaren 3 günde yaklaşık 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu satış brüt döviz rezervlerinin son 1 yıldaki artışının yüzde 79'una tekabül ediyor
Bilezik için kesip yaktılar!
Samsun'da 60 yaşındaki Fikriye Turgut, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
'97 şüpheli gözaltına alındı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu akşam Türkiye genelindeki gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu
İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 kişinin görevlerine son verilmesi ve yerine yeni yönetimin seçilmesi talebiyle açılan davanın duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı Kabaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine karar verdi
Sokak tartışması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınması 'sokak' polemiğini de beraberinde getirdi. CHP lideri Özel'in, Saraçhane'deki gösterilerde dile getirdiği sokak çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP lideri Bahçeli yanıt verdi
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
CHP'de olağanüstü kurultay kararı alındı. CHP lideri Özel, "6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz" dedi. Özel ayrıca, "Biz hazırız. Ben kurultayda adayım. Arkadaşlarım adaydır. Biz delegenin bize verdiği görevi yere bırakmadan, sakatlatmadan kirli kayyumların eline bırakmadan Atatürk'ün partisine kayyum atatmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı
Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularına açıklamalar. Bakan Tekin, "Öğretmenlerimiz Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak" dedi. Tekin, "Ek ders ücretleri düşük değil" ifadesini kullandı. Özel okullardaki fahiş fiyatlarla ilgili Tekin, "12 bin özel okul ücretini inceledik ve özel okul ücretlerini takip ediyoruz" şeklinde konuştu. Kreşlerle ilgili Tekin, "Belediyelerin bizden izin alması gerekiyor, herhangi bir kreş kapatmadık" dedi. İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile ilgili Tekin, "Yatay geçişte iltimas yapılmış olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Galatasaray için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı ve sarı-kırmızılıların Athletic Bilbao'da kariyerini sürdüren Inaki Williams'la ilgilendiği belirtildi.
Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
Jake Gyllenhaal, Hollywood'un en başarılı ve çok yönlü aktörlerinden biri olarak her geçen gün kariyerine yeni zirveler eklemeye devam ediyor. Dramatik rollerdeki derinliği, aksiyon sahnelerindeki inandırıcılığı ve psikolojik gerilim filmlerindeki etkileyici performanslarıyla sinema dünyasında unutulmaz işlere imza atan Gyllenhaal'un en iyi 10 filmini derledik!
A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımımız'ın kadrosundan Mert Günok ve Yunus Akgün'ün çıkarıldığını; Rayyan Baniya'nın ise aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden iş insanı Ali Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu'na devrettiği için tartışmalara neden olan üç villayı açıkladı. Villaları 115 milyon TL ve Beylikdüzü'nde 1 villa karşılığında devrettiğini söyleyen Nuhoğlu, ofisindeki paralarla ilgili de konuştu
Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
"Türk iradesi galip geldi"
UEFA Uluslar A/B Ligi Play – Off turundaki ilk maçında Macaristan ile karşılan Milli Takımımız, rakibini 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı. Yenilginin ardından Macar basınında takımlarının aldıkları yenilgiye eleştirileri vardı. İşte Macar basınında yazılananlar...
"Arda Güler ve mutluluk arayışı"
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan'ı mağlup etmesinin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler ile ilgili açıklamaları gündem oldu. İspanyol basınında ise Arda Güler tartışmaları tekrardan alevlendi.
Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi hakkındaki iddiaları yanıtladı. Projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralınmadığını ifade eden Uraloğlu, "Kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin" dedi
Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağının deneme aşamasında olduğunu ve Boeing tarafından üretileceğini duyurdu. Trump, hava üstünlüğünü önceleyecek uçağın isminin F-47 olacağını ifade ederken, uçağın dron teknolojisi gibi yeni teknolojilerle uyumlu olduğunu ilan etti. Trump diğer yandan, çok yakında Ukrayna'da tam ateşkese ulaşılacağını dile getirdi.
İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
İstanbul Valiliği, cuma günü saat 14.00'te başlayıp cumartesi günü saat 14.00'e kadar İstanbul'da kapanan yolları ve alternatif olarak sunulan güzergâhları paylaştı. İşte mega kentte trafiğe kapanan caddeler ve alternatif yollar...
Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
Emekliye verilen bayram ikramiyelerini artıracak kanun teklifinin görüşülmesi gelecek haftaya kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Genel Kurul'da yaşanan gerginlikler nedeniyle teklifin görüşmelerine geçilemedi. Teklif haftaya Genel Kurul'da kabul edilirse bayramdan önce ikramiyelerin yatırılması bekleniyor