Steinmeier'den Türk derneğine ziyaret

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin (VIKZ) 50. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier yaptığı konuşmada, "Ülkemizde İslam, Müslümanların dini, Müslüman yaşamı ve Müslüman kültürü kök salmıştır. Ülkemiz yüzyıllardır dini çeşitlilikle karakterize edilmiştir. Bu çeşitliliğin temsil ettiği zenginlik ve beraberinde getirdiği gerilimler ve sürtüşmeler bizim için yeni değil. Bugün İslam'ın çeşitliliği, 5 milyonu aşkın Müslümanın çeşitliliği de ülkemizin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Almanya’nın ideolojik olarak tarafsız bir devlet olduğunu dile getiren Steinmeier, “Ancak din özgürlüğü, ülkemizin dinden arınmış olduğu anlamına gelmez. Dinlere yer vermek ve tüm inananların özgürlüğünü korumak anlamına gelir" diye konuştu.

Yıldönümü kutlamalarında VIKZ Başkanı Ali Yılmaz, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakan Yardımcısı Mona Neubaur, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de konuşma yaptı. Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya’nın da katıldığı programa, çeşitli dini kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Program, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.