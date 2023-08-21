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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük'te - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük'te

        Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:13
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        Sturaro, Fatih Karagümrük'te
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        Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İtalya Ligi takımlarından Genoa forması giyen Stefano Sturaro'yu renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus’ta 4 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Stefano Sturaro, İtalya A Milli Takımı'nın formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi. Stefano Sturaro’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.

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