A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve Stefan Kuntz getirildi.

Alman teknik adam bugün resmen göreve başlayacak. Kuntz'un yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyordu.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; 58 yaşındaki teknik adamın Türk yardımcısı Kenan Koçak olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Koçak'ı ikna etti. 40 yaşındaki teknik adam oyuncu seçiminde de Kuntz'a yardımcı olacak. Ayrıca yurt dışında oynayan Türk oyuncuları takip edecek.

Almanya 2. lig takımlarından Sandhausen ve Hannover'ı çalıştıran Kenan Koçak, bu yaz Honnover'daki görevinden ayrılmıştı. Stefan Kuntz'un bir de Alman yardımcısı olacağı öğrenildi.