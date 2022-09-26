Stefan Kuntz'tan istifa yanıtı!

Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz mücadele sonrasında istifa sorusuna yanıt verdi. Alman çalıştırıcının sözleri şöyle:

"Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı suçlayacak değilim. Karşıda daha çok mücadele eden, daha çok koşan bir takım vardı. Daha önce yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt durumu var. Ayağa kalkacağız. Pes etmeyeceğiz."

"Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti."

"Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde Türk Milli Takımı'nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu."

"TÜRKİYE GERÇEĞİ BU" SÖZLERİNİ AÇIKLADI

"Bu şu demek 10-11 oyuncumuz yoksa bu sonuçlar oluyor. Eksik oyuncularımızın yerine aynı kalitede oyuncu koyamıyoruz. Aynı oyuncularla sürekli oynama şansımız olsa FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkabiliriz"

"Ayrılık spekülasyonlarının neden bir ay önce çıktığını anlamış değilim. 4 galibiyet almıştık. Tatmin edici olmayan ne vardı da bu spekülasyonlar çıktı anlamıyorum. Yüzde 1 ihtimalle bile istifa etmeyi düşünmüyorum. Daha fazla motive olmuş durumdayım"

"OYUNCULARIMLA İLETİŞİM PROBLEMİM OLABİLİR Mİ?"

"Bu bir süreç. Ben gayet motive bir şekilde çalışıyorum. Hemen kısa sürede değişiklik beklemek doğru olmaz. Beni tanıyorsunuz. Benimle oyuncularım arasında bir iletişim kopukluğu olabilir mi sizce?"

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM, İŞİMİ SEVİYORUM"

"Türkiye'yi seviyorum, işimi seviyorum. Kendi tanıtımımı yapmak gibi bir niyetim yok. Hoca değiştirebilirsiniz ama bu bir sonuç getirmeyecektir. Bunu tekrardan vurgulayayım."

"TFF YÖNETİMİ ARKAMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Yüzde 100 eminim ki gelecekte kutlama yapacağımız çok günler olacak. Bütün TFF yönetimi arkamda olduklarını söyledi. Bu da beni güçlü kılıyor."