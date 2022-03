A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli yıldız Burak Yılmaz, Portekiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Göreve geldiğimizden beri hem mevcut maçlar, hem geleceğe doğru adımlar için çalışıyoruz. Portekiz karşısında sahada aktif olacağız. Rakibin harika oyuncuları var. Bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor ve buna göre hareket etmeliyiz. Sahada aktif olacağız. Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Biz de buna göre çalışıyoruz.

Portekiz'in son oynadığı maç (Sırbistan) futbol için uzun süre. Futbolda günlük bakmak lazım. Biraz da şans lazım, bütün oyuncuların iyi oynaması lazım. Santos, 8 yıldır görev yapıyor, benim daha 8 ay olmadı. Ben de bunu yapmak isterim. Santos, takımın bu durumdan nasıl çıkacağını bilen deneyimli bir isim. Ben geçmişten çok bugüne bakmak istiyorum.

Portekiz'de 3 oyuncunun olmamasını avantaj olarak görmüyorum. Böylesine zorlu maçlara dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum, böyle bir takım olduğumuza inanıyorum. Özellikle tek ayaklı maçlarda. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama sahaya 11 kişi çıkacak. Bunların hepsi kaliteli oyuncular. Savunma oyuncularımız da bu mücadeleye hazır. Burada bütün taktiği, düşünceleri anlatamayız ama maçtan sonra her türlü açıklamayı yaparız."

Letonya maçının ardından ağladığı hatırlatılan Kuntz, "Bu kez ağlamayacağım. Bunu Portekiz medyası bilmiyordu. Ben de sizin hakkınızda bir şey öğrenirsem, söyleyeceğim (Gülerek)" diyerek esprili bir açıklama yaptı.

BURAK YILMAZ: RONALDO BANA GÖRE DÜNYANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ OYUNCUSU

Kuntz ile toplantıda yer alan Burak Yılmaz'ın açıklamaları ise şöyle:

"Portekiz'de dünyanın en önemli oyuncusu ve ona yakın oyuncular var. Saygımız büyük ama buraya elenmiş diye düşünerek gelmedik. Bizim de hayallerimiz var ve Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Tek maç, eleme maçı. Her an her şeyin olabileceği bir maç. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz.

Cristiano Ronaldo bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Benim yer alabileceğim son Dünya Kupası olacağına eminim ama Ronaldo'nun son olacağına emin değilim. Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Biz, Avrupa Şampiyonası'na da çok iyi durumda gittik. Futbol günlük gelişen bir durum. Arkadaşlarımızın gerçekten çok istediğini görüyorum. Her şeyimizle maça hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz."