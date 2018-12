Steam her sene olduğu gibi bu senede popüler olan oyunlarda indirimlerini gerçekleştirdi. Kullanıcılar oyunlarını satın aldıktan sonra depolama alanına indirmesiyle birlikte oyunlarını oynayabiliyorlar. İşte Steam kış indirimleri! Peki, Steam kış indirimleri ne zaman sona erecek?

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

İşte fiyatı düşen oyunlardan öne çıkanlar ise şöyle:



Far Cry 5 – 144 TL

Assassin’s Creed Odyssey – 154 TL

Assassin’s Creed Origins – 69 TL

Dead by Daylight – 16 TL

Dying Light – 24 TL

The Crew 2 – 69 TL

NBA 2K19 – 170 TL

GTA 5 – 84 TL

Rainbow Six Siege – 62 TL

Squad – 35 TL

Arma 3 – 34 TL

Far Cry 4 – 61 TL

Sniper Elite 3 – 10 TL

Civilization 6 – 65 TL

Spintres – 17 TL

Sniper Ghost Warrior 3 – 20 TL

FallOut 4 – 67 TL

Tom Clancy’s The Division – 38 TL

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – 61 TL

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Steam kış indirimleri dün akşam itibariyle başladı. Kullanıcılar Steam uygulamasında bir çok popüler oyunu indirimli olarak kullanabilecekler. Steam kış indirimi 3 Ocak tarihinde sona erecek.