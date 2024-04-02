Steam indirimleri! 2024 Steam indirim tarihleri nedir?

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Steam, her yıl düzenlediği çeşitli indirimler ve etkinliklerle kullanıcılarına yüzlerce oyunu avantajlı fiyatlarla sunar. Bu indirim dönemleri, özellikle yüksek fiyat etiketine sahip oyunların büyük ilgi görmesini sağlayarak, oyuncuların merakla beklediği zamanlar olmuştur. Steam, her yıl olduğu gibi 2024 için de indirim takvimini duyurmuş ve oyuncuların heyecanla beklediği kampanya tarihlerini paylaşmıştır. Steam'in indirimleri genelde üç temel kategori altında toplanır: Yıl içinde dört defa yapılan “Büyük Mevsimsel İndirimler”, yılda iki kez düzenlenen ve “Next Fest” olarak adlandırılan festival indirimleri, ve çeşitli temalar altında yıl boyunca yapılan “Temalı İndirimler”. 2024 yılında Steam'in hangi tarihlerde indirim yapacağı, oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bir konudur.

REKLAM 2024 Steam İndirim Tarihleri Bu indirim ve festival dönemleri, oyun severlerin yeni oyunlar keşfetmesine ve oyun kütüphanelerini genişletmesine olanak tanıyan mükemmel fırsatlar sunar. İşte bu yılın Steam indirim tarihleri... Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 – 15 Ocak 2024

Korsanlar Ninjalara Karşı Festivali: 22 – 29 Ocak 2024

Next Fest: 5 – 12 Şubat 2024

Birlikte Uzaktan Oynama: 12 – 19 Şubat 2024

Dinos Robotlara Karşı Festivali: 26 Şubat – 4 Mart 2024

Steam İlkbahar İndirimleri: 14 – 21 Mart 2024

Deckbuilder’s Fest: 25 Mart – 1 Nisan 2024

FPS Festivali: 15 – 22 Nisan 2024

Tarım Şenliği: 29 Nisan – 6 Mayıs 2024

Sonsuz Tekrar Oynanabilirlik Festivali: 13 – 20 Mayıs 2024

Açık Dünya Hayatta Kalma Crafting Festivali: 27 Mayıs – 3 Haziran 2024

Steam Yaz İndirimleri: 27 Haziran – 11 Temmuz 2024 2024 Yılında Steam’in En Popüler Oyunları Neler? Steam’in en popüler oyunları iki ana kategoride toplanır. Bunlardan ilki çok satanlar diğeri ise çok oynanan oyunlardır. 2024 yılının en popüler ve en çok oynananlar listesindeki ilk 20 oyun ise şöyle: Steam En Çok Satanlar

EA Sports FC 24

Palworld

Counter-Strike 2

Enshrouded

PUBG: Battlegrounds

Tekken 8

Lethal Company

Anomaly Agent

Black Desert

Forza Horizon 5

Call of Duty

Resident Evil 4

Knight Online

Warframe

Euro Truck Simulator 2

Palworld - Game + Soundtrack Bundle

Rust

Football Manager 2024

Apex Legends

Suicide Squad: Kill the Justice League Steam En Çok Oynananlar Palworld

Counter-Strike 2

Dota 2

Baldur’s Gate 3

Team Fortress 2

Call of Duty

Enshrouded

PUBG: Battlegrounds

Apex Legends

Grand Theft Auto V

Rust

Warframe

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Unturned

Lethal Company

Wallpaper Engine

War Thunder

Lost Ark

EA Sports FC 24

Monster Hunter: World