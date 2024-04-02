Steam indirimleri! 2024 Steam indirim tarihleri nedir?
Steam, yıl içerisinde düzenlediği indirimler ve belli etkinliklerle yüzlerce oyunu kullanıcılara indirimli şekilde sunuyor. Özellikle de yüksek fiyatlı oyunlar bu gibi kampanya dönemlerinde çok daha büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her sene etkinlik ve indirim takvimini açıklayan Steam, 2024 yılı için de beklenen kampanya tarihlerini açıkladı. Steam indirimleri genellikle üç ana kategoride gerçekleşiyor. Bunlar: yılda toplamda dört kez gerçekleşen "Büyük Mevsimsel İndirimler", festival indirimleri olarak da bilinen ve yılda 2 kez gerçekleşen "Next Fest" ve son olarak "Temalı İndirim" kategorisinde gerçekleşen ve yıl içerisinde farklı dönemlerde gerçekleşen indirimler. Peki 2024 yılı için Steam indirim tarihleri neler?
Steam, her yıl düzenlediği çeşitli indirimler ve etkinliklerle kullanıcılarına yüzlerce oyunu avantajlı fiyatlarla sunar. Bu indirim dönemleri, özellikle yüksek fiyat etiketine sahip oyunların büyük ilgi görmesini sağlayarak, oyuncuların merakla beklediği zamanlar olmuştur. Steam, her yıl olduğu gibi 2024 için de indirim takvimini duyurmuş ve oyuncuların heyecanla beklediği kampanya tarihlerini paylaşmıştır. Steam'in indirimleri genelde üç temel kategori altında toplanır: Yıl içinde dört defa yapılan “Büyük Mevsimsel İndirimler”, yılda iki kez düzenlenen ve “Next Fest” olarak adlandırılan festival indirimleri, ve çeşitli temalar altında yıl boyunca yapılan “Temalı İndirimler”. 2024 yılında Steam'in hangi tarihlerde indirim yapacağı, oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bir konudur.
2024 Steam İndirim Tarihleri
Bu indirim ve festival dönemleri, oyun severlerin yeni oyunlar keşfetmesine ve oyun kütüphanelerini genişletmesine olanak tanıyan mükemmel fırsatlar sunar. İşte bu yılın Steam indirim tarihleri...
2024 Yılında Steam’in En Popüler Oyunları Neler?
Steam’in en popüler oyunları iki ana kategoride toplanır. Bunlardan ilki çok satanlar diğeri ise çok oynanan oyunlardır. 2024 yılının en popüler ve en çok oynananlar listesindeki ilk 20 oyun ise şöyle:
Steam En Çok Satanlar
Steam En Çok Oynananlar