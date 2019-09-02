02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Niquel Johnson, 40, ABD'nin Philadelphia eyaletindeki bir Starbucks'ta siparişini verdikten sonra barista bardağın üzerine yazabilmek için adının ne olduğunu sordu. Gerçek adı Aziz olan Niquel, baristaya Aziz ismini söyledi. Siparişlerini aldıktan sonra ise bardakların üzerinde yazılanı gördükten sonra şok oldu. Bardakta Aziz yerine ISIS (DEAŞ) yazıyordu.
Aziz ismini Philadelphia'daki birçok yerde söylediğini ve böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmadığını söyleyen Niquel Johnson, üzerinde ismi Aziz yerine ISIS (DEAŞ) yazılmasından dolayı Starbucks'a dava açmaya hazırlanıyor.
Eski bir Mısır tanrısı, İngiltere'deki Thames Nehri'nin bir diğer adı ve bir Bob Dylan şarkısının adı olan Isis, günümüzde daha çok kendilerini İslam Devleti olarak adlandıran terörist grup DEAŞ için kullanılıyor. Siparişini aldığı zaman yaşadığı şoku ve öfkeyi tarif edemeyen Johnson, yapılanın eşitsizlik ve ayrımcılık olduğunu söyledi.
Starbucks basın sözcüsü Reggie Borges'in yaptığı açıklamada, yapılan araştırmalardan sonra yaşanan olayın ayrımcılık olmadığını, olayın kasıtlı yapılmadığına inandıklarını söyledi. "Müşterimiz siparişini verdikten sonra adının Aziz olduğunu söylemiş. Barista yanlış duymuş ve Aziz yerine ISIS (DEAŞ) dediğini düşünmüş. Niquel Johnson'ı arayıp yaşanılan olay üzerine özürlerimizi ilettik." diye de ekledi.
Starbucks, Niquel Johnson'ın yaşanan olay üzerine mail yoluyla şikayette bulunduğunu ve Johnson'a telefon açtıklarını ve hattın öbür ucunda Niquel Johnson ve yeğeni Alora ile konuştuklarını belirtti. Niquel Johnson Starbucks'ın belirttiği gibi bir telefon görüşmesi yaşanmadığını ve kendisinin Alora adında bir yeğeni dahi olmadığını söyledi.
Yaşanan bu olay Philadelphia'daki Starbuckslarda ilk kez olmuyor. Daha önce de birçok kere Starbucks'ta müşteri ve çalışan arasında yaşanan ırkçılık gündeme gelmişti.
Geçen sene yaşanan bir olayda, Afrika kökenli Amerikalı iki adam tutuklanmıştı. Strabucks çalışanının polisleri arama sebebi ise, adamların kafede oturmalarına rağmen hiçbir şey sipariş etmemeleriydi. Adamların ikisi de 1'er dolar ödeme cezasıyla serbest bırakılmıştı. Starbucks yaşanan skandal olay üzerine, yeni girişimciler ve çalışanlar için 200 bin dolarlık bir program hazırladıklarını ve bu yaşananların bir daha yaşanmaması için daha sıkı çalıştıklarını söyledi. Daha sonraki haftalarda ise, Amerika'da 8 binden fazla kahve dükkanı öğle saatinden sonra kapatılmış ve 175 bin çalışana eğitim verilmişti.
Niquel Johnson, Starbucks'a yaşadığı olay üzerine dava açmayı düşündüğünü ve böyle bir adım atmazsa eğer hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve böyle olayların tekrar edeceğini söyledi.
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