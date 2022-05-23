Star Wars filmlerinde yer alan ikonik uzay araçlarının yaratıcısı Colin Cantwell, 90 yaşında hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü Star Wars (Yıldız Savaşları) filmlerinin ikonikleşen uzay araçlarını tasarlayan Colin Cantwell, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Cantwell'in yirmi yılı aşkın süredir partneri olan Sierra Dall tarafından, sanatçının cumartesi günü Colorado'daki evinde öldüğü bildirildi.

Cantwell, X-wing, TIE fighter, Star Destroyer ve Death Star dahil olmak üzere, Star Wars serisindeki birçok uzay gemisinin prototiplerini tasarlamıştı.

Ayrıca 2001: A Space Odyssey, Close Encounters of the Third Kind ve WarGames gibi filmler için de çalışmıştı.

NASA İLE ÇALIŞTI

1932'de San Francisco'da dünyaya gelen Cantwell, California Üniversitesi'nin animasyon bölümünü bitirdi. Ayrıca Frank Lloyd Wright'ın Mimarlık Okulu'na katıldı.

Sanatçı, 1960'lı yıllarda NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda, uçuşlarla ilgili eğitim programları üzerinde çalıştı. 1969'daki Ay’a iniş projesi kapsamında NASA bünyesinde yer aldı.

Cantwell, 1974'te arkadaşları vasıtasıyla Star Wars serisinin yönetmeni George Lucas ile tanıştırıldı. Böylelikle sanatçının Yıldız Savaşları macerası başladı.