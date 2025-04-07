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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Sonuçtan memnun değiliz - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Sonuçtan memnun değiliz

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmayı kazanmayı hak ettiklerini ifade ederek, "Sonuçtan memnun değiliz çünkü bugün kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 23:30
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        "Sonuçtan memnun değiliz"
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        rendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİZ"

        Sonuçtan memnun olmadıklarını dile getiren Stoilov, "Sonuçtan memnun değiliz çünkü bugün kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir hata yaptık savunmada ve bu bize hemen kalemizde gole mal oldu. Maalesef son maçlarda bu konuda büyük bir şanssızlık yaşıyoruz. Kalemizde gerçekleşen ilk atak, ilk kontratak golle sonuçlanıyor. Aynı zamanda yine diğer maçlarda olduğu gibi çok fazla pozisyon bulduk fakat çok fazla gol kaçırdık. Buralarda da kesinlikle daha etkili olmamız gerekiyordu. Ama takımım sonuna kadar kazanmak için mücadele etti ve bu bizim adımıza güzel olan bölümdü. Bununla beraber son dakikalarda aradığımız golü bulduk. Sonrasında da çok net bir fırsat yakaladık ama maalesef bize galibiyeti getirecek golü burada bulamadık. Dediğim gibi sonuna kadar mücadele etmemiz güzeldi çünkü 3-4 gün önce kupada çok önemli bir mücadele gerçekleşti. Gerçekten zorluk düzeyi yüksek bir maçtı ve orada kazanarak yolumuzu ilerledik ve bugün tekrar böyle mücadele gücü yüksek bir maçta tekrar oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizi son dakikaya kadar desteklediler. Her zaman söylediğim gibi ne olursa olsun, iyi günde, kötü günde beraber olursak kesinlikle istediğimiz hedeflere ulaşacağız" diye konuştu.

        "LİG ŞU ANDA BİZİM İÇİN BİRAZ KARMAŞIK"

        Göztepe’nin Avrupa’ya gideceğini hafızalara yerleştirdiklerini söyleyen Stoilov, "Lig biraz daha karmaşık şu anda. Çünkü istediğimiz galibiyetleri alamadık. Bizim kesinlikle galibiyetlere tekrar kavuşmamız ve kazanmamız gerekiyor. Tabii ki istediğiniz puanları alamadığınız zaman ligde o hedeften ister istemez uzaklaşıyorsunuz. Ama biz ligde de bir an önce kazanmaya başlayıp bu hedefimize ligde de yaklaşmak istiyoruz. Çünkü iki yarışta da biz sonuna kadar mücadele vermek istiyoruz. Ve sonunda da nereye varacağız? Tabii ki buna hep beraber göreceğiz. Aslında ligin başında böyle bir hedef koydum inandığım için. Ve herkes bu hedefi takip etti. Şu anda hep beraber bunun için mücadele ediyoruz. Sonunda göreceğiz başarabilirsek bu bizim için mükemmel bir şey olacak. Olmazsa da gelecek sene çok daha güçlü bir şekilde bu hedefle ulaşmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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