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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Kendi oyunumuza yakınız - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Kendi oyunumuza yakınız

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kendi oyunumuza yakınız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:02
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        "Kendi oyunumuza yakınız"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "KENDİ OYUNUMUZA YAKINIZ"

        Stoilov'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

        "Trabzonspor ile zor bir maç olacağını söylemiştim ve öyle oldu. Takımda bazı değişiklikler vardı. Yenil yıldan önce ve sonra önemli sakatlıklar yaşadık. Kendi coşkulu oyunumuza kavuşmak için iyi bir yoldayız, buna çok yakınız. Önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Şu anda öz güven eksikliği yaşıyoruz ama bunu kazanacağız. Trabzonspor deplasmanında 1 puan da önemli ama önemli olan kendi istediğimiz futbolu oynamak."

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