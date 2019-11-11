TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen SGS, bu yıl mart, haziran ve ekim olmak üzere 3 kez gerçekleşti. 12 Ekim’de gerçekleşen son SGS oturumu ardından sonuç heyecanı başladı. Peki Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçları açıklandı mı? İşte SGS sınav sonuç tarihi...

STAJA GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlara erişim http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden sağlanacak. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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