'Squid Game' dizisinin yıldızlarından Lee Joo-sil, hayatını kaybetti.

'Train to Busan', 'Notebook From My Mother' gibi filmlerdeki rolleriyle de bilinen Güney Koreli oyuncu, 81 yaşında hayata veda etti. Yaklaşık üç ay önce mide kanseri teşhisi konulan oyuncunun kalp krizi sonucu hastanede öldüğü açıklandı.

Lee Joo-sil, 30 yıl önce dördüncü evre meme kanseri teşhisi almış, 13 yıllık mücadele sonunda hastalığı yenmişti.

Dünya çapında popüler hale gelen 'Squid Game'de gizli görevdeki dedektif Hwang Joon-Ho'nun (Wi Ha Joon) annesi ve Hwang In Ho'nun (Lee Byang Hun) üvey annesi olarak rol aldı. Bu, 'The Uncanny Counter'da 22 bölüm oynadıktan sonra ekrandaki son rolüydü.

Oyuncu, sinema karıyarine; 1980'de 'Lady President', 'Heaven's Garden' ve 'Stormy Woman' gibi projelerde rol alarak başladı.