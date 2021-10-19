Squid Game kartının Şanlıurfa’da ne işi var?

SON DAKİKA: Squid Game kartının Şanlıurfa’da ne işi var? - Haberler

Belediye tarafından dağıtılan kartın arka yüzünde, ‘Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara’ notu dikkat çekiyor ve irtibat numaraları bulunuyor.

Peki Squid Game’den esinlenen bu kartlar Urfa’da niye dağıtılıyor? Merak konusu olan bu sorunun yanıtını Şanlıurfa Belediyesi verdi…

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtılıyor bu kartlar. Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara çağrı niteliğinde…

NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Netflix'in son zamanlarda en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, konusu ve verdiği mesajlarla pedagoglar başta olmak üzere uzmanların dikkatli incelemeleri altında. Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.