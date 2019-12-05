Spotify 2019 özeti çıktı

Çevrim içi müzik servisi Spotify, bu sene de 'kişisel' 2019 özetini yayımladı.

Spotify bu sene, sadece Kişisel 'Özet' deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda 'On Yıllık Özetim' opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.

2019 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel Özeti için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın blog sayfası For the Record'daki paylaşıma bakabilirsiniz.

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara göz atabilirsiniz.

Spotify Wrapped listesi için tıklayınız...